Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 giugno 2024/ Giove e Venere determinano il nuovo cielo: chi è svantaggiato?

Questa domenica nasce con la Luna in Ariete, il quale è galvanizzato dal suo cielo: significa rivoluzione. È duro il recupero per il Toro, ma vince con le nuove idee. Cancro e Leone recuperano mentre la Vergine è il segno più sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è al top con la Luna nel segno, il Toro vince se rinnova

Ariete, grande energia! Quando senti che le cose devono cambiare non ti tiri indietro e, in questa prima parte del mese vorrai tagliare rami secchi, ma soprattutto rimetterti in gioco sul lavoro, anche se questo significa rivedere tutto. L’amore è in auge ma è in rivoluzione: Venere regala comunque grandi soddisfazioni nelle relazioni in generale, anche per dei progetti da realizzare entro la fine dell’estate, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, anche se dolorosi, i cambiamenti recenti sono stati a tuo favore: sei una persona diversa ora e, in questa fase, vuoi apparire in modo diverso, rispetto al passato. Non abbatterti e, se hai in mente qualcosa di importante mettila in pratica. Il cielo spinge a rivedere le questioni economiche, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli al top e il Cancro può risolvere anche gli amori immaginari. Il punto dell’Oroscopo di Paolo fox

Gemelli, tantissimi pianeti nel segno. Momento da sfruttare e i più favoriti sono i single, i giovani e quelli che stanno cercando emozioni nuove. Le tue idee sono favorite, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, giugno sarà un mese ancora più importante dal 17, perché Venere e Mercurio saranno nel tuo spazio zodiacale, poi il 20 arriverà il Sole e Marte sarà attivo da domenica 9. Hai capito che questo è un cielo importante, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Tutte le situazioni immaginarie, situazioni fuori dalla logica e attrazioni difficili avranno una risoluzione favorevole. Anche il lavoro è favorito e in questa giornata potresti già pensare alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox: grande recupero del Leone, la Vergine è il segno flop del periodo

Leone, sono terminate le sofferenze di maggio e sei più forte. Ora sai dove andare e cosa fare per avere qualcosa di più. Il lavoro prende il sopravvento e sarà un po’ più impegnativo. In generale, questo momento porta delle sfide, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e tu vuoi vincere: ci saranno possibilità di fare scelte vittoriose tra qualche giorno.

Vergine, sei tra quei segni che soffrono questa prima parte di giugno, tuttavia la seconda metà sarà risolutiva. Attenzione ai nervi che potrebbero saltare e l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere paziente.

