Oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2024/ Amore top per l’Ariete, incontro speciale per i Gemelli

Per la settimana dal 7 al 13 luglio 2024, tornano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perletti che, sul settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 4 luglio 2024, svela l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli, del Cancro, del Leone e della Vergine. Secondo l’astrologo Mauro Perletti, la settimana sarà davvero promettente per i nati sotto il segno dell’Ariete il cui cuore esploderà di passione mentre il cuore dei single dei Gemelli ricomincerà a provare emozioni grazie agli incontri con persone speciali, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2024: fragilità per il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perletti dal 7 al 13 luglio 2024, i nati sotto il segno dell’Ariete, torneranno a sorridere salutando il periodo di crisi che hanno vissuto. Come per magia, si riaccende l’amore, ma soprattutto la passione sia per le coppie che per i single: le coppie che stanno insieme da tanti anni potranno concretizzare progetti di vita mentre i single saranno piacevolmente colpiti da incontri casuali. Buone notizie anche dal mondo del lavoro dove potrebbero arrivare le risposte che aspettate soprattutto nei giorni fortunati che sono il 7, l’8 e il 9 luglio.

Settimana particolare per i nati sotto il segno del Toro che si renderanno conto di avere delle fragilità o dei punti deboli che non permettono di fare il salto di qualità che si vorrebbe. Il 9, il 10 e l’11 luglio saranno le giornate perfette per fare scelte e prendere decisioni mentre per i single sono in arrivo incontri grazie ai social o agli spostamenti. Sarà una settimana promettente dal punto di vista sentimentale, invece, per i nati sotto il segno dei Gemelli, soprattutto per i single che avranno la possibilità di fare diversi incontri che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più importante. Nel lavoro, l’ambizione vi aiuterà ad avere sempre di più ma puntate tutto soprattutto sui giorni fortunati del 7, 8, 9, 12 e 13 luglio.

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2024: Vergine in cerca di conferme

I nati sotto il segno del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perletti dal 7 al 13 luglio 2024, vivranno una settimana super positiva sia in amore che sul lavoro. I nati del segno che hanno già una storia avranno la possibilità di rafforzare l’intesa con il partner mentre i single avranno la possibilità di riaprire il cuore. Nel lavoro, i giorni top sono quelli del 10, 11 e 12 luglio.

Il Leone, invece, vivrà una settimana top e avrà finalmente la possibilità di dimenticare tutti i problemi che hanno reso problematica la situazione sentimentale. Per i single, si riaccendono le speranze di trovare l’anima gemella mentre le coppie rafforzeranno ulteriormente il rapporto. Tutto a gonfie vele anche sul lavoro e chi ha voglia di osare potrà farlo nei giorni del 7, 8, 9, 12 e 13 luglio. Infine, i nati sotto il segno della Vergine vivranno una settimana tra alti e bassi e andranno alla ricerca di certezze sia in amore che sul lavoro ma cercate di essere meno pignoli e polemici. I giorni migliori della settimana sono quelli del 9, 10 e 11 luglio.

