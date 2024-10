L’oroscopo settimanale di Ada Alberti con le previsioni della settimana fino a domenica 20 ottobre 2024 come sempre è tratto dal Mattino Cinque, il programma in cui la nota strologa fornisce settimanalmente le sue previsioni soffermandosi soprattutto su amore e lavoro tenendo conto dei pianeti in transito e delle loro transizioni sui vari segni posizionandosi a favore o contro. In linea generale in questi giorni c’è una Luna Piena complessa e lo spostamento di Venere e Sagittario potrebbe avere degli effetti diversi sui vari segni. Vediamo nel dettaglio le previsioni della nota astrologa della settimana fino al 20 ottobre 2024.

Oroscopo settimanale di Ada Alberti, previsioni fino 6 ottobre 2024/ Toro top in amore, Bilancia in allerta

Oroscopo settimanale di Ada Alberti fino al 20 ottobre 2024: novità per Bilancia

BILANCIA: Questo è un periodo molto importante e soprattutto innovativo e creativo. Non solo sul lavoro ma anche dal punto di vista sentimentale sono arrivo buone notizie. Insomma, per i nati del segno sono previste molte novità.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti per i nati del segno continua il periodo di transizione, ci saranno delle entrate di denaro ma allo stesso tempo anche delle spese, dunque occhio.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni fino al 30 settembre 2024/ Momento d'oro per Scorpione

SAGITTARIO: Per i nati di questo segno, invece, ha predetto che Venere a partire dal 17 ottobre 2024 entrerà nel segno per rendervi più attivi e sensuali. Datevi da fare perché alcuni pianeti non faranno mancare il loro aiuto.

Ada Alberti, oroscopo settimanale: previsioni per gli ultimi segni

CAPRICORNO: Per i nati del segno sono possibili tensioni e discussioni con il partner soprattutto il 17 ottobre 2024, le coppie in crisi devono decidere se continuare o meno, scelte importanti in amore.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Ada Alberti ci saranno spese di troppo e qualche incomprensione con il partner. Fortunatamente vi toglierete anche qualche soddisfazione non da poco.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana fino al 29 settembre 2024/ Ariete e Gemelli bene sul lavoro

PESCI: Belle notizie per i nati del segno dopo un periodo di pausa e di crisi soprattutto in campo lavorativo, per quanto riguarda le questioni sentimentali ci amore ci saranno delle novità.