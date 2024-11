Pagelle Grande Fratello 2024, 12a puntata: il confronto a tre tra Federica, Alfonso e Stefano

Si è da poco conclusa la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024 su Canale 5. Una puntata ricca di colpi di scena, sorprese e tante emozioni ed immancabili a fine serata arrivano le pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai concorrenti protagonisti di questa lunga diretta. La puntata si è aperta col botto con un nuovo confronto tra Federica e Alfonso (voto 4) che, dopo Temptation Island 2024, si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia. Sulla falsa riga di Perla e Mirko dello scorso anno, seppur più deboli, la ex coppia non ha lo stesso appeal, anzi a tratti appaiono noiosi e fuori focus.

La situazione si fa più “interessante” con l’ingresso di Stefano (voto 4), l’ex tentatore di Temptation Island, che dopo il programma ha iniziato una conoscenza con Federica. Tra i due è scattata la scintilla nel seguitissimo viaggio nei sentimenti, ma questa sera ha incontrato per la prima volta Alfonso. Il confronto tra i due non aggiunge nulla ad un triangolo amoroso che non decolla.

Grande Fratello 2024, l’emozione di Mariavittoria e l’abbandono di Enzo Paolo Turchi

Le pagelle Grande Fratello 2024 della dodicesima puntata proseguono con la prima grande emozione della serata. Mariavittoria (voto 7) racconta il rapporto conflittuale con la madre mostrando un lato di se del tutto inedito che tocca il cuore. Poco dopo l’ingresso a sorpresa della madre che spazza via ogni dubbio nella figlia che tra le lacrime l’abbraccia. Un momento davvero emozionante che fa riflettere sull’importanza del dialogo tra genitori. Poi è il momento di Enzo Paolo Turchi (voto 8) che, dopo aver lasciato momentaneamente la casa del GF, fa il suo ritorno per comunicare la decisione di abbondare la casa. Prima però l’ex ballerino e coreografo entra nella casa per salutare tutti i compagni d’avvenuta che invita a non cambiare mai, ma a migliorarsi sempre.

Infine la storia d’amore tra Shaila e Lorenzo (voto 4) divide sia dentro che fuori la casa tra chi pensa sia una strategia e chi crede nel loro sentimento. Alfonso Signorini arriva perfino a lanciare un sondaggio che premia la coppia con il 60% di voti, ma solo il tempo saprà dirci se stanno recitando oppure no!