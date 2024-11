Pagelle Grande Fratello 2024, 14 puntata: Jessica Morlacchi superstar

Si è da poco conclusa la quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini. una puntata ricca di colpi di scena, ma non sono mancate le sorprese. Ecco le pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai singoli concorrenti protagonisti di questa lunga diretta. La puntata è iniziata con Jessica Morlacchi (voto 8) e Luca Calvani (voto 6) che hanno parlato del loro rapporto speciale. “E’ un amore impossibile” – confessa la ex cantante dei Gazosa che ha legato tantissimo con l’attore. Un’amicizia speciale che i due sono pronti a vivere anche al di fuori della casa. Finalmente una bella pagina del Grande Fratello con due dei migliori protagonisti di questa edizione.

Ma non finisce qui, visto che Jessica Morlacchi (voto 8) poco dopo racconta la sua carriera: dagli inizi con i Gazosa al grande successo con la vittoria al Festival di Sanremo. Una carriera in ascesa che la cantante ha dovuto interrompere per degli attacchi di panico talmente forti che l’hanno costretta a stare per mesi in casa, ma non ha mai abbondato la musica. A sorpresa la cantante si ritrova a cantare “Hero” emozionando tutti e poco dopo riabbraccia la madre.

Grande Fratello 2024, Helena sincera, il triangolo Federica, Alfonso e Stefano ad una svolta

Le pagelle Grande Fratello 2024 della quattordicesima puntata proseguono con la “non” coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Durante l’ultima settimana i due si sono molto avvicinati convivendo momenti di intimità con la modella che conferma la sua curiosità ed interesse verso il pallavolista. Se Helena (voto 7) si conferma ancora una volta schietta e sincera, Javier come sempre lascia sospesi tutti rivelando di essere propenso ad un rapporto d’amicizia. Fortunatamente Javier (voto 6) appare più deciso e diretto durante il confronto, faccia a faccia, con Lorenzo Spolverato da cui ne esce vincitore con classe. Durante la puntata spazio anche al soporifero triangolo amoroso di Temptation Island con Federica (voto 3) che sembra aver finalmente preso una decisione tra Alfonso e Stefano. La ex protagonista di Temptation Island è propensa verso Alfonso per poi ritrattare in un fuori onda.

Infine spazio a Lorenzo (voto 2), i cui comportamenti sono stati oggetto di critiche sui social (e non solo). Il concorrente, infatti, è apparso in diverse occasioni prepotente con esternazioni e parole che non sono affatto passate inosservate al pubblico del GF, ma anche al popolo dei social. Nonostante il pubblico chieda a gran voce l’esclusione di Lorenzo dal programma, la grande macchina del Grande Fratello ha pensato bene di beatificarlo in diretta con una recita che è apparsa poco convincente.