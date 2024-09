Pagelle Grande Fratello 2024: Jessica la più amata

Si è conclusa una nuova diretta ed ecco allora, puntuali come sempre, le pagelle Grande Fratello 2024 della seconda puntata del Grande Fratello 2024 che ha visto l’ingresso di altri quattro concorrenti, Amanda, Iago Garcia, Helena Prestes e Michael. I quattro sono stati accolti dai compagni, gruppo fino a questo momento molto affiatato: non c’è stato neppure tempo, infatti, di creare litigi e malumori in questi primi giorni all’interno della Casa. Con il tempo gli equilibri certamente cambieranno e verranno fuori i primi screzi: al momento, però, ci si gode la calma e il divertimento.

Tra i più attivi di questi primi giorni all’interno della Casa secondo le nostre pagelle Grande Fratello 2024 c’è Jessica Morlacchi (8.5), che con la sua simpatia travolgente non smette di far ridere i compagni e il pubblico a casa: la cantante è rimasta ammaliata dagli inquilini di genere maschile e non perde occasione per fare battute o apprezzamenti in maniera genuina e simpatica. Grande protagonista nella Casa anche Lorenzo (8), che ha creato un ottimo feeling con vari concorrenti come Shaila Gatta (7.5), che è riuscita con lui ad aprirsi e confidarsi, ma anche la stessa Jessica. Meno buono invece il legame con Javier (7.5) che lo ha nominato: tra i due al momento non sembra esserci un grande rapporto, ma chi sa che il tempo non cambi le cose.

Pagelle Grande Fratello 2024: Enzo Paolo Turchi il più amato

Tra i concorrenti spicca nelle nostre Pagelle del Grande Fratello 2024 della seconda puntata c’è Enzo Paolo Turchi (8), artista unico, molto apprezzato anche per quello che è il suo lato più intimo. Anche Clarissa Burt (7.5) è molto amata dai compagni: l’attrice si è aperta e a cuore spalancato ha rivelato di sognare un nuovo amore. Le Non è la Rai (6.5) non convincono proprio tutti, così come Yulia (6), la più nominata: in tanti hanno infatti rivelato di non aver trovato questo grande feeling con lei. Genuina Ilaria Clemente (7) anche se non è stato apprezzato il suo voto in nomination nei confronti di Tommaso (7.5), che invece poco prima in confessionale aveva rivelato di apprezzarla molto, svelando che avrebbe voluto portarla fuori a cena.