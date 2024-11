Pagelle Grande Fratello 2024, 13 puntata: il triangolo Federica, Alfonso e Stefano è già scoppiato

La tredicesima puntata del Grande Fratello 2024 su Canale 5 ha regalato nuovi colpi di scena, ma anche tante emozioni ed immancabile è il momento delle pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai singoli concorrenti che più di tutti si sono fatti notare. La diretta è iniziata nuovamente con il triangolo amoroso di Federica, Alfonso e Stefano di Temptation Island. Federica e Alfonso si sono riavvicinati nella casa e tra i due c’è stato perfino un bacio. Un bacio intimo che Federica confessa rifarebbe a conferma che il triangolo delle bermuda si è già sciolto, visto che la ex protagonista di Temptation. (Voto alla coppia 4). La presenza di Stefano in questo triangolo oramai è quasi nullo come il suo voto (voto NC). Federica e Alfonso tornano protagonisti in giardino durante un faccia a faccia con un pretendente di lei che rivela di una conoscenza durata 3 settimane subito dopo Temptation. Una sceneggiata napoletana che risulta difficile da comprendere allo stesso Alfonso Signorini.

Durante la tredicesima puntata spazio anche allo scontro tra Luca Calvani (voto 5) e Lorenzo Spolverato (voto 4) che non si sono risparmiati con parole ed accuse ben precise. Entrambi sembrano interessati alla telecamere e al gioco e fuori dalla casa c’è chi li ha inquadrati benissimo. Si tratta di Cesara Buonamici che li definisce “narcisi”, mentre Beatrice Luzzi “due primedonne”.

Grande Fratello 2024, la storia di Yulia e l’emozione di Luca Calvani

Le pagelle Grande Fratello 2024 della tredicesima puntata proseguono con la storia d’amore nata nella casa tra Yulia e Giglio (voto 7). Finalmente il livello comincia ad alzarsi, visto che i due in superled parlano di come si sono avvicinati, giorno dopo giorno, scoprendo di essere più simili di quanto pensassero. “Ci siamo scelti sin da subito” – confessa Yulia che poco dopo è protagonista del momento più emozionante della serata. Yulia (voto 8), infatti, racconta la sua infanzia: dall’arrivo in Italia con la mamma all’assenza del padre. La presenza della madre è stata tutto nella sua vita, lei l’ha aiutata a credere in se stessa, a superare le difficoltà. “Ho avuto una grandissima forza che è stata quella di mia mamma che mi ha detto grida al mondo chi sei, non farti schiacciare da nessuno” – dice Yulia con la voce rotta dall’emozione poco prima di riabbracciare la madre.

Immancabile il momento dedicato a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta (voto 5) che durante la settimana hanno avuto la prima grossa lita anche per causa di Helena (voto 7). La ex naufraga de L’Isola dei Famosi si conferma tra i concorrenti più onesti e diretti della casa. Infine una grande emozione per Luca Calvani (voto 6), concorrente preferito dal pubblico, che riceve una bella sorpresa da parte del fidanzato.