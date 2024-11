Yulia Bruschi continua ad essere tra le concorrenti più seguite di questa edizione del Grande Fratello 2024; dalla liaison con Giglio alle dinamiche tipiche del reality, senza dimenticare i momenti decisamente toccanti. Già nelle scorse settimane ha avuto modo di raccontare del suo passato difficile, rimasta sola con la mamma dopo la separazione dei genitori e l’assenza del papà. Nel corso della 13a puntata la modella ha avuto modo di tornare nuovamente sul tema, ignara di una grande sorpresa tutta da vivere.

Incalzata da Alfonso Signorini, Yulia Bruschi è tornata a parlare della separazione dei genitori ponendo l’accento sul meraviglioso rapporto con la mamma. “La separazione dei miei genitori? Una cosa molto difficile da accettare perchè fin da bambina venivo presa in giro, anche a scuola… Mia mamma non aveva gli strumenti per crescere da sola una bambina, lei era ancora molto giovane quando papà l’ha abbandonata”. La concorrente del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “Ho sgomitato molto per integrarmi in Italia, ho dovuto lottare; delle volte mi sono sentita sola ma ho avuto la forza di mia madre Dayami dalla mia che mi ha fatto capire di non essere sbagliata. Mi ha dato davvero tanto, sono orgogliosa della donna che sono oggi grazie a lei. Mi ha mamma ha fatto delle scelte solo per me, la sua forza è immensa. Mi manca tanto… Mi ha insegnato ad essere forte”.

Yulia Bruschi riabbraccia la mamma Dayami al Grande Fratello 2024: “Abbiamo realizzato un sogno…”

Arriva così il momento della sorpresa; dopo due mesi di lontananza, Yulia Bruschi può finalmente abbracciare la mamma, Dayami. Le lacrime solcano il viso della concorrente del Grande Fratello 2024 e non accennano a fermarsi, come invocate da ogni singola parola della donna. “Sei fortissima, pensa a te stessa e ad essere felice; non pensare a me, io sto bene. Sono contenta di tutto quello che stai facendo, anzi, ti ho vista fare tante cose belle. Ti voglio un bene dell’anima… Abbiamo realizzato un sogno, tu lo sai, dopo di questo puoi fare quello che vuoi della tua vita”. Parole al miele da parte di Dayami – mamma di Yulia Bruschi – anche per Giglio: “Mi piace tantissimo!”.