Pagelle Masterchef 2024: Anna e Franco conquistano giudici e web

Masterchef 2024 entra nel vivo. Dopo aver consegnato anche gli ultimi grembiuli bianchi, in totale dieci, i giudici si dedicano ai blind test con delle sfide in coppia: assegnano così altri otto grembiuli, definendo la Masterclass della quattordicesima stagione della scuola di cucina. La prima concorrente a stupire, nella seconda puntata, è Yi Lan, ragazza di origine cinese che si fa chiamare in italiano Anna. I suoi ravioli cinesi, sui quali punta totalmente decidendo di giocarsi l’all-in, convincono i tre giudici che le assegnano fin da subito il grembiule bianco: per lei un 8.5 pieno. Non è facile, infatti, ricevere non solamente il “sì” ma anche i complimenti dei tre “cattivissimi” giudici.

Dopo di lei, un altro grembiule bianco viene assegnato a Franco, che lascia a bocca aperta i giudici con un piatto elaborato e stilisticamente perfetto. Il concorrente, da 9.5, porta una zuppa di feta, cozze e asparagi, di ispirazione thailandese. Un piatto che lascia davvero strabiliati gli chef, in particolare Bruno Barbieri, che descrive il suo piatto come “uno dei più buoni che io abbia mai assaggiato”, definendolo “stellare”. Complimenti non da poco per l’aspirante chef, in realtà un manager di marketing, che ottiene così il grembiule bianco.

Pagelle Masterchef 2024: giudici promossi ma alcune scelte non convincono

Anche due giovanissimi, Jacopo e Samuele (8), ottengono il grembiule bianco a Masterchef 2024: i loro piatti convincono i giudici per fantasia e realizzazione. Ai blind test arrivano le prime eliminazioni ma anche le promozioni di concorrenti come Claudio (8), che finalmente crede un po’ di più in sé stesso, ma anche quella di Gianni (7.5), che se a primo impatto sembra un po’ spocchioso, in realtà nasconde un gran cuore tenero.

Per i giudici il voto è quello di una promozione piena (7): in bilico tra simpatia e severità, compongono la loro masterclass, anche se qualcosa non è andata pienamente giù al pubblico. Questo uno dei commenti del web: “Questo (Simone, ndr) che ha fatto una carbonara horror, piatto facilissimo, è dentro e quel povero ragazzo (Ludovico, ndr) che ha fatto un uovo poché perfetto, tra l’altro molto difficile da fare, sbattuto fuori per un asparago un po’ troppo cotto”. Alcune scelte, dunque, non sono state proprio azzeccate, almeno secondo il web.

