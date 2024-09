Il secondo appuntamento con Temptation Island non ha tradito le attese: situazioni sempre più controverse, dissidi di coppia che portano in auge retroscena celati nel tempo. Vicinanze ‘fastidiose’ e distacchi ‘inattesi’. Proviamo dunque a raccontare il tutto con le pagelle Temptation Island 2024 per i protagonisti della seconda puntata a tema sentimentale. Seguendo l’ordine cronologico di quanto osservato nel corso della diretta, partiamo dalla coppia composta da Titty e Antonio. Il fidanzato ostenta convinzione, fermezza; se ha scelto Temptation Island è perchè non è più sicuro dei suoi sentimenti. Ma siamo proprio sicuri che ‘tuffarsi’ tra le tentazioni sia davvero la soluzione per un amore forse già al capolinea? Coerenza impermeabile come uno scolapasta, voto 4,5. Ad osservare il tutto la fidanzata Titty, quasi rassegnata nell’ascoltare le considerazioni di Antonio ma con uno sguardo che sembra tradire la voglia di voltare pagina: voto 7.

Le pagelle Temptation Island 2024 proseguono con un’altra coppia degna di nota, Sara e Fabio. Qui ci sarebbe tanto da dire, il racconto della seconda puntata è stata un’altalena per i telespettatori, figuriamoci per i protagonisti. Si può riassumere il tutto con le critiche – anche eccessive – da parte del fidanzato, seguite dalla placida confessione del tradimento. Quanto basta per rifilare al ragazzo un bel voto: 2. La fidanzata Sara passa da reazioni affrante a quelle violente, un fiume in piena dopo quanto scoperto. Al falò di confronto la scelta di uscire insieme, seppur solo per conoscere i dettagli del tradimento, stona con il racconto: voto 5,5.

Proseguiamo con le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2024 raccontando di Diandra e Valerio. Due personalità che con il secondo appuntamento mettono in evidenza delle incongruenze di fondo, forse note anche ai protagonisti. Il sentimento sembra esserci, ma forse i dissidi di coppia nel loro caso vanno divisi a metà. Per ora, entrambi ‘rimandati’ con la sufficienza: voto 6. Arriviamo così alla coppia composta da Giulia e Mirco: il fidanzato sembra insofferente, come saturo del carattere della fidanzata e insofferente rispetto alle continue diatribe. Dal canto suo, la giovane non sembra trovare riscontro nei malumori del compagno e, quando lo osserva più vicino alla tentatrice Alessia, sembra quasi voler mordere il monitor. Mirco naviga in bilico, ma il pianto di questa sera mette in evidenza una sincerità di fondo: voto 6-. Stesso voto anche per Giulia; la sua delusione è forse giustificata, ma manca di autoanalisi.

Le pagelle della seconda puntata di Temptation Island 2024 si concludono con la coppia composta da Mille e Michele. La ragazza sembra essere già oltre, spensierata e ‘sbarazzina’ tra le grinfie dei tentatori che sembrano divertiti dal vedere l’ego della ragazza gonfiarsi a colpi di galanteria. Dall’altro lato il fidanzato Michele che osserva i video trattenendo il fiato e alternando sospiri pesanti: ciò che non riesce a tirar fuori è invece l’amarezza, al punto da decidere di andarsene dopo la visione piuttosto che commentare. Qualcuno dovrebbe ricordare a Millie che, dall’altra parte, c’è il suo fidanzato: voto 4,5. Michele, per info chiedere a Raul Dumitras: voto 8 di incoraggiamento.