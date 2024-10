Si è da poco conclusa la quarta puntata di Temptation Island 2024 versione autunnale che sta appassionato ogni settimana milioni di telespettatori davanti alla tv. Questa sera sono stati tanti i colpi di scena: a cominciare dal falò di confronto tra Valerio e Diandra, ma anche il gesto inaspettato di Titty che ha dato il via alla sua rinascita personale. Infine il falò di confronto tra Anna e Alfred dopo il bacio del fidanzato alla single Sofia. Ma passiamo subito alle pagelle di Temptation Island 2024 con i nostri voti ai protagonisti di questa scoppiettante puntata!

Anticipazioni Temptation Island 2024, 5a puntata 8 ottobre 2024/ Falò di confronto infuocato Anna e Alfred

Diandra e Valerio, Temptation Island 2024: dopo 7 anni d’amore si lasciano al falò

Diandra e Valerio sono usciti da single da Temptation Island 2024. Lei appare dura nei modi, ma almeno è vera, sincera e diretta a differenza del fidanzato Valerio che sembra recitare un copione peraltro scritto davvero male. Nel villaggio dei fidanzati, Valerio si avvicina alla single tentatrice Julia arrivando perfino a farle una proposta di bagno in mare senza vestiti, ma senza esito positivo.

Anna scopre tradimento di Alfred e crolla a Temptation: "Si prenderà tutta la merd* al falò"/ "Lo distruggo!"

La prova attoriale di Valerio non convince nessuno: né il pubblico da casa né tantomeno la fidanzata Diandra e le altre ragazze che nel pinnettu commentano “sembra un film!”. Durante il falò le lacrime di Diandra che troppo volte si è sentita sola pur avendolo accanto toccano il cuore. Valerio voto 3, Diandra voto 8 perché dietro la corazza c’è sempre un cuore che batte forte!.

Pagelle Temptation Island 2024: Titty getta l’anno di Antonio e rinasce come una fenice dalle ceneri del falò

Il viaggio di Temptation Island 2024 prosegue con la coppia formata da Antonio e Titty. Lui da fidanzato si è trasformato oramai in un tentatore con la single Saretta a cui cerca di estrapolare parole e conferme pronto a viversi una storia fuori dal programma.

Millie e Michele in crisi a Temptation Island 2024, lei: "Tra noi è finita"/ Lui: "Faccio figure di mer*a"

Titty incredula è sempre più disgustata dal comportamento del suo fidanzato e durante la visione dei vari filmati si congratula con il comportamento della single Saretta “è una grande donna, è una donna da stimare”. Il momento topico arriva durante il falò delle fidanzate quando Titty, sempre più stanca dei comportamenti del fidanzato Antonio, getta l’anello di fidanzamento nel fuoco: “era la cosa più bella che tenevo, oltre a lui sempre messo al primo posto, mi sono sempre annullata per lui. Che si facesse la sua storia, ci vediamo al falò se vengo. Adesso mi sono tolto un peso, avere quell’anello sul dito e vedere determinate cose per me il valore lo perde”. Antonio “vorrei ma non posso” voto 2, Titty voto 9 per l’onesta e perchè si è scansata un grande fosso!

Pagelle Temptation Island 2024: Anna, Alfred e il bacio della discordia

E’ il momento di Anna e Alfred a Temptation Island 2024. Alfred è sempre più vicino alla single Sofia con cui si è innescata una fortissima complicità. I due si scambiano carezze, abbracci e tenerezze come se fossero fidanzati con lui che confessa a Sofia: “sai cosa mi frena? Anche i suoi genitori…mi hanno trattato bene”, ma la single lo invita a riflettere “non è che deve chiudere i rapporti con tutti”.

Anna assiste, inerme, al corteggiamento del fidanzato Alfred alla single Sofia. “Sei bellissima” dice Alfred che non nasconde di sentirsi limitato dalle telecamere, anche se il peggio deve ancora arrivare. Poco dopo Alfred confessa di aver baciato Sofia durante un’esterna e il video viene mostrato ad Anna che finalmente ha una reazione forte chiedendo immediatamente il falò. Alfred voto 5 apprezziamo la sincerità nel palesare il suo interesse alla single Sofia e di prendersi le sue responsabilità. Anna voto 4 prima subisce impassibile alla love story del fidanzato poi sbrocca. Infine la single Sofia voto 5 che è riuscita nel suo intento a strappare un bacio ad Alfred!

Millie e Michele, pagelle Temptation Island 2024

Passiamo alla prossima coppia: Millie e Michele. Nella quarta puntata di Temptation Island 2024, Michele viene chiamato nel pinnettu per vedere un nuovo video della fidanzata vicino al single Alex. Millie confessa alle amiche di essere attratta fisicamente dal single Alex che in diverse occasioni ha trattato male. I due si ritrovano in spiaggia ed entrambi palesano il proprio interesse; anche il single Alex confessa: “mi fa piacere parlare con te, mi fa piacere conoscerti”.

Michele è stranito dal comportamento della fidanzata e giunge alla conclusione: “lei ha sempre cercato di far passare me come quello sbagliato della coppia, ma vedere questi video fanno capire come mi comporto io e chi è lei”. Millie voto 4: insicura e poco chiara sia col single Alex che nella gestazione del suo rapporto, Michele voto 5 è sulla buona strada, finalmente comincia ad acquistare consapevolezza di se.