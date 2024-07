Pagelle quinta puntata Temptation Island 2024: Alessia ‘chiude la busta’, Lino beffato…

Ultimato il penultimo appuntamento con i dissidi d’amore più ‘caldi’ dell’estate, puntale arriva un doveroso giudizio sulle coppie con le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2024. Come filo rosso per la narrazione sfruttiamo la cronologia e partiamo dalla coppia più seguita di questa edizione, Lino e Alessia. Ennesimo confronto, bis del falò della scorsa settimana. Secondo una pseudo leggenda, i coccodrilli piangono dopo aver mangiato i propri cuccioli, da qui le note “Lacrime di coccodrillo”. Il napoletano ci prova, azzarda il recupero in extremis come fosse l’ultimo calcio d’angolo. Peccato che sia proprio Filippo Bisciglia a correre in soccorso di Alessia mostrando il video che lo incastra. Lui prima tentenna, poi mette insieme qualche frase di circostanza; peccato che il tono della sua voce sia più basso dello stridere delle unghie sugli specchi. Alessia questa volta è perentoria e se fosse stato un altro format avrebbe detto: “Maria, puoi chiudere la busta”. Lino, voto 1; Alessia, voto: 9.

Le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2024 proseguono con un’altra coppia particolarmente seguita, Jenny e Tony. La prima osserva gli ennesimi video del fidanzato che si diverte nel fare il ‘piacione’; allude a sfarzo, feste e non dimentica di screditare anche il rapporto con la fidanzata. Lei questa volta è meno ‘stonata’ nella reazione, anzi: gli acuti probabilmente li ha sentiti pure lui. Vaga su e giù per il villaggio urlando disprezzo e rabbia; peccato che avrebbe potuto correre ai ripari anche prima. Tony esagerato, voto: 3; Jenny come la prima sveglia del mattino, ma posposta, voto: 5,5.

Raul, forse Martina non ti merita; Siria e Matteo ‘distanti’… Le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2024

Le pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2024 arrivano a Raul e Martina; lei continua a godersi il momento al fianco del ‘suo’ Carlo, lui alterna momenti di sfogo a lucidità rispetto al prosieguo della relazione. L’unica cosa chiara è l’amore del fidanzato che, dopo aver distrutto il possibile per la gelosia che divampa, si lascia andare ad un pianto quasi contagioso a vederlo dalla tv. Martina, Voto 4; Raul, voto 10. Arriviamo così ad un’altra coppia, Siria e Matteo: lei continua a cercare una sorta di nuovo baricentro; lui con quegli occhi azzurri sembra quasi sperare di vivere un brutto sogno. Il fidanzato è innamorato perso, è palese; una spinta di carattere però, data la situazione, non sarebbe mal vista. Di contro, Siria sta comunque mantenendo una sorta di contegno, riesce a far percepire delle riserve che lasciano il beneficio del dubbio e solo per questo non si merita una totale insufficienza. Per Siria voto 4,5, per Matteo 6 (di incoraggiamento).

Vittoria e Alex, lei predica bene e razzola male; Gaia ‘grande bluff’

Vittoria e Alex sono decisamente un’altra coppia particolarmente discussa; le pagelle di Temptation Island 2024 sono state ondivaghe rispetto a ciò che si è visto nel corso della quinta puntata. Per certi versi lei sembrava aver ragione di essere delusa, ma anche in questo caso prendiamo come spunto un altro modo di dire: “Fai quello che dico io, ma non quello che faccio io”. La fidanzata si lamenta della sua vicinanza alla tentatrice, ma poi con il ‘suo’ tentatore sembra una tenera ape in festa per i primi fiori della primavera. Altro che coccole e vicinanza; in più di un’occasione Vittoria è sembrata dimenticare le telecamere, i video e… il fidanzato. Per lei voto 3; per Alex voto: 5 (di consolazione).

La rassegna delle pagelle della quinta puntata di Temptation Island 2024 si conclude con Gaia e Luca. Lui chiede il falò di confronto alle prime immagini della fidanzata che finalmente, dopo aver ascoltato parole e discorsi irripetibili, è sembrata voler voltare pagina rispetto alla relazione. Luca, come quei bambini capricciosi con il proprio giocattolo preferito, è andato sul chi va là una volta che rischiava di rompersi. “Parlo con Luca o con il suo ego?”, sarebbe bastata questa frase a Gaia per meritarsi un sonoro 10; peccato però per l’epilogo. Alla fine sembra voler dare un’altra possibilità al fidanzato e, soggettivamente, ci sentiamo liberi di dissentire. Il voto per lei si abbassa alla mediocrità, 5. Per Luca un bel 0 con lode e ‘pianto accademico’.