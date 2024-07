Palio di Siena 2024, il meteo: rimandato per pioggia anche oggi 4 luglio?/ Cielo rassicurante

Il terzo tentativo dovrebbe essere quello giusto; per la giornata di oggi – 4 luglio 2024 – stando alle previsioni meteo sembra scongiurato il rischio pioggia e sono dunque al minimo le possibilità che il Palio di Siena 2024 venga nuovamente rimandato. Nei due giorni precedenti, in concomitanza con l’avvio previsto per le ore 19, le copiose precipitazioni che hanno interessato la città hanno comportato il rinvio della celebrazione secolare.

Lo scorso martedì sembrava tutto pronto per il consueto appuntamento con il Palio di Siena 2024: l’uscita dei cavalli alle ore 17 era però già stata accompagnata dalla pioggia battente. Clichè simile per la giornata di ieri con la celebrazione che avrebbe dovuto avere luogo alle ore 19.00 ma che è per l’appunto stata rimandata nuovamente a causa della pioggia. Come anticipato, oggi 4 luglio 2024, il sole imperversa sulla Toscana e, considerando le previsioni meteo per il tardo pomeriggio, sembra dunque la giornata propizia per celebrare il Palio di Siena 2024.

Palio di Siena 2024, il sole domina su Piazza del Campo: nessun rischio che l’evento venga nuovamente rimandato

Come per i due giorni precedenti, il Palio di Siena 2024 dovrebbe avere inizio intorno alle ore 19.00; pochi minuti prima è invece prevista la diretta tv su La7 in compagnia di Pierluigi Pardo che ormai da due giorni scalpita per poter raccontare la manifestazione secolare. Le previsioni meteo sono rassicuranti per tutta la giornata; IlMeteo.it assicura sole e cielo aperto per l’orario di inizio, così come per l’intera serata. Dunque, scongiurato il rischio che l’evento venga rimandato, tutto è pronto per il Palio di Siena 2024.











