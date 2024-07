Palio di Siena 3 luglio 2024 rimandato per pioggia?/ Previsioni meteo: area instabile al Centro-Nord Italia

Anche oggi – 3 luglio 2024 – incombe il rischio che il Palio di Siena 2024 possa essere rimandato; le previsioni meteo non fanno ben sperare ma al momento non si riscontrano modifiche all’organizzazione prevista per questo pomeriggio per la celebrazione secolare. Alle 17.15 di ieri si è svolto il corteo storico che come da tradizione anticipa l’evento; poco dopo l’uscita dei cavalli si è però abbattuto sulla città di Siena un violento acquazzone che ha dunque reso impraticabile l’area di Piazza del Campo.

Il Palio di Siena 2024 della Madonna di Provenzano è dunque stato rimandato ad oggi – 3 luglio 2024 – con l’inizio previsto per le ore 19.00 mentre la diretta televisiva – su La7 – partirà alle ore 18.40. Non ci sarà dunque il corteo storico già andato in scena ieri prima che la pioggia battente interrompesse la celebrazione. All’evento erano presenti ben 15 mila persone che, alla vista della bandiera verde, hanno dovuto lasciare l’area con il supporto degli addetti alla sicurezza. Stando alle previsioni meteo – come anticipato – anche oggi sussiste il rischio che il Palio di Siena 2024 venga rimandato a causa della pioggia.

La possibilità che anche oggi – 3 luglio 2024 – il Palio di Siena 2024 venga rimandato per pioggia è strettamente legata alle previsioni meteo per nulla confortevoli per lo svolgimento della celebrazione secolare. Una spiccata instabilità imperversa in queste ore al Centro-Nord Italia; il rischio pioggia è dunque concreto se si osservano – come riporta la Gazzetta dello Sport – le previsioni meteo previste per il tardo pomeriggio e la serata per la città di Siena. Intorno alle ore 17.00 – riporta 3BMeteo – potrebbero verificarsi lievi precipitazioni. Secondo IlMeteo.it la pioggia potrebbe iniziare intorno alle ore 19.00 e dunque proprio quando dovrebbe avere partire la celebrazione del Palio di Siena 2024.











