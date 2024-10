C’è anche Paola Lucidi, la “pr della notte”, tra le protagoniste de Le Ragazze. Ma chi è e cosa sappiamo sul conto di questa donna forte e intraprendente? Nata da padre ingegnere e mamma casalinga, Paola deve farei i conti fin da piccina con una famiglia estremamente protettiva. Si sente “soffocare” dalla brillantezza e dalla vivacità dei suoi familiari, mentre la sua timidezza rischia di essere un ostacolo alle nuove opportunità che la vita sembra presentarle. Alle scuole medie, tuttavia, comincia a conoscere meglio se stessa ed il suo lato introverso.

E’ proprio tra i banchi che Paola Lucidi incontra il futuro marito, che sposa a diciotto anni. Dopo poco tempo nascondo due figli, ma l’unità famigliare andrà in frantumi alla fine degli anni settanta, quando Paola Lucidi si separerà dal marito, anche a causa di una suocera troppo invasiva. Paola Lucidi accetta un lavoro che non pensava avrebbe mai fatto: la PR. Ed è così che si inizia ad avventurare nei locali più mondani di Roma…

Chi è Paola Lucidi, due matrimoni, i figli e il trasferimento definitivo a Barcellona dopo che…

Paola Lucidi si rivela un vero e proprio talento come PR e diventa la regina delle notti romane. Coinvolge politici, intellettuali, nobili e personalità di spicco in grandi feste esclusive che lei organizza con passione ed estrema cura. Tra tanti nuovi contatti arriva per Paola Lucidi anche un nuovo marito, quindi il secondo matrimonio. Nel periodo di maggiore splendore, però, arriva l’inchiesta Mani Pulite: lo scandalo rompe gli equilibri della politica e del mondo degli affari, picchiando indirettamente anche sulla vita notturna e sui locali.

Paola è costretta a cambiare strada, ma lo fa con entusiasmo e consapevolezza. Sul fronte sentimentale, anche il secondo matrimonio va a rotoli. Si separa dal marito e decide di trasferirsi in Spagna, a Barcellona, dove si stabilizza definitivamente, sempre in cerca di nuove sfide personali.