Paola Minaccioni ha un compagno? Sulla vita privata dell’attrice non si sa molto. Sull’aspetto sentimentale, la donna non ha mai voluto svelare troppo ma c’è una certezza: non si è mai sposata e non ha dei figli. In passato si era confidata in un’intervista a Vanity Fair e aveva spiegato che non avrebbe mai potuto tenere in piedi un amore di facciata. Non solo, Paola Minaccioni ha anche svelato alcuni momenti bui del suo passato, raccontando di essere stata tradita tante volte.

Paola Minaccioni, chi è? "Ero una liceale complessata"/ Papà Roberto famoso: "Per 40 anni è stato..."

L’attrice ha rivelato a Vanity Fair quanto la monogamia sia difficile e il tradimento sia sempre un rischio: “Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda“. A Verissimo, Paola Minaccioni aveva anche ironizzato sull’essere stata tradita diverse volte definendosi come “una portatrice sana di corna“, spiegando che queste ultime sono un suppellettile che hanno tantissime coppie. L’unico rimpianto? Non aver tradito abbastanza. Tornasse indietro, lo farebbe di più.

Paola Minaccioni single o fidanzata? “Oggi sono felice e indipendente”

Paola Minaccioni, con la sua ironia ha fatto fronte al problema dei tradimenti di cui è sempre stata vittima. A Verissimo ha spiegato che se nella coppia qualcuno tradisce e si sta bene, è meglio non venirne a conoscenza, ma se invece il rapporto è ormai alla fine, è giusto saperlo e avere il coraggio di ricominciare tutto un’altra volta. Lei stessa ha ammesso di avere avuto il coraggio di ripartire daccapo diverse volte: “Ho avuto la fortuna di essere sempre indipendente” spiegava a Silvia Toffanin, “quindi ho potuto scegliere di andarmene, che non sempre tutte le donne possono fare“.

Oggi Paola Minaccioni si dice single e felice, contenta di riuscire a vivere da sola. L’attrice è famosa per aver recitato in alcuni dei film più celebri come “Matrimonio a Parigi“, lo storico “Notte prima degli esami“, “Fascisti su Marte“, “Un’estate al mare” e “Mine Vaganti“. Nel corso della sua carriera è stata anche imitatrice e tra i suoi cavalli di battaglia ci sono l’imitazione a Chiara Ferragni, a Giorgia Meloni e a Sabrina Ferilli. Per il resto di lei si sa molto poco, dato che non ha mai voluto condividere con il pubblico le sue frequentazioni e il nome degli uomini con cui ha avuto una storia.