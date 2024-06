Paris Hilton: “Ho subito abusi e violenze”/ “I programmi di assistenza all’infanzia vanno cambiati”

PARIS HILTON E GLI ABUSI SUBITI: LA DENUNCIA

Paris Hilton ha testimoniato nella giornata di ieri davanti al Congresso Usa, sottolineando l’importanza dei programmi di assistenza all’infanzia ma chiedendone un cambiamento, battaglia che porta avanti da anni. La nota ereditiera, spesso e volentieri protagonista della cronaca rosa, ha raccontato di essere stata abusata quando era una ragazzina: “Quando avevo 16 anni, fui strappato dal mio letto nel cuore della notte e trasportata attraverso i confini di stato nella prima di quattro strutture residenziali”. E ancora: “Per due anni, sono stata forzatamente sottoposta a farmaci e a abusi sessuali da parte del personale. Sono stata violentemente trattenuta… spogliata nuda, gettata in isolamento”.

Irama: chi è e la nuova fidanzata/ Beccato a Milano con una ragazza, ma la sua identità è top secret

Paris Hilton ha riferito che i suoi genitori, leggasi il co-fondatore dell’impero Hilton, Rick, e Kathy, star di “Real Housewives of Beverly Hills”, furono “completamente ingannati, mentiti e manipolati da questa industria a scopo di lucro riguardo al trattamento disumano che stavo subendo”, domandando in maniera provocatoria: “Potete solo immaginare l’esperienza per i giovani che sono stati collocati dallo stato e non hanno persone che li controllino regolarmente”. Paris Hilton si definisce una “sopravvissuta”, denunciando gli abusi subiti nella sua ex scuola.

Alessandro Ruben, chi è il marito di Mara Carfagna/ Oggi il matrimonio top secret a Sorrento

PARIS HILTON AL CONGRESSO USA: “INDUSTRIA DA 23 MILIARDI DI DOLLARI…”

“Questa industria da 23 miliardi di dollari all’anno vede questa popolazione come un simbolo del dollaro e opera senza una supervisione significativa”, riferendosi ai programmi di assistenza all’infanzia e dell’affidamento. “Cosa è più importante? Proteggere i profitti aziendali o proteggere la vita dei giovani affidatari?”, domanda ancora la star americana.

Negli ultimi anni Paris Hilton è divenuta uno dei principali sostenitori sulle questioni legati alla sicurezza dei bambini e nel 2022 fa si era recata a Capitol Hill per fare pressione sui legislatori, parlando anche davanti al Campidoglio affiancata da molte altre vittime come lei. Paris Hilton aveva denunciato i finti esami ginecologici a cui veniva sottoposta nel cuore della notte, sottolineando che se avesse denunciato le rispondevano che era stato solo “un brutto sogno. Ci dicevano di smetterla di inventarci delle cose, ma ripensando a queste esperienze da donna adulta, posso riconoscere questi esami per quello che erano: violenza sessuale”.

Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

PARIS HILTON: IL SUO NOTO DOCUMENTARIO DEL 2020

Nel suo documentario This is Paris del 2020 Paris Hilton aveva invece rivolto delle accuse nei confronti di un collegio del Colorado che frequentava da adolescente, sostenendo di aver subito degli abusi verbali, emotivi e fisici, e di aver sofferto di insonnia, ma anche ansia e problemi di fiducia.

Questi abusi si sono riflettuti sui comportamenti giovanili della stessa star americana, il risultato di 11 mesi di inferno presso la Provo Canyon School, un collegio dello Utah per adolescenti in difficoltà. Come detto sopra, si tratta di un problema che purtroppo ha riguardato migliaia di altri ragazzini negli Stati Uniti che vengono affidati ai programmi di assistenza, e che a poco a poco stanno emergendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA