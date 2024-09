Patrizia Groppelli, chi è e carriera: gli studi tra Italia e Miami

Patrizia Groppelli è una delle ospiti della nuova puntata di Storie di donne al bivio con Monica Setta, che torna in onda su Rai 2 questa sera, mercoledì 11 settembre 2024, a partire dalle 23.00. La scrittrice e opinionista televisiva, classe 1973, è originaria di Milano ma i suoi studi si sono divisi tra l’Italia e gli Stati Uniti, in particolare Miami, e non dimentica tutti i sacrifici fatti e l’impostazione rigorosa ricevuta dai suoi genitori. “Sono figlia di una famiglia rigorosa dove tutto si doveva conquistare a fatica“, ha raccontato nel corso dell’intervista di stasera, come anticipato dall’Adnkronos.

“Quando eravamo piccoli – spiega – io e i miei fratelli andavamo in vacanza con i genitori a Saint Moritz. Ma loro mangiavano al ristorante del Palace e noi ci portavamo i panini da casa perché dovevamo imparare il valore delle cose“. Poi, la svolta con il trasferimento in America per proseguire gli studi: “Da grande, volendo lasciare l’Italia, scelsi Miami. Mio padre mi dà il via libera ma mette dei paletti: ‘Ti pago l’università, per il resto t’arrangi’. Per mantenermi ho fatto la cameriera. In famiglia pensavano che sarei tornata subito in Italia, invece ha prevalso la tigna: rimasi lì tre anni e mezzo, mi laureai nei tempi e vissi un amore passionale con un bellissimo ragazzo turco“.

Patrizia Groppelli, l’esperienza in tv e gli inizi con Barbara D’Urso

Patrizia Groppelli nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse testate giornalistiche per poi sbarcare sul piccolo schermo: “La tv per me è verità. Io funziono perché sono me stessa costi quel che costi“. Le grandi occasioni per emergere in televisione sono arrivate grazie a Barbara D’Urso, che l’ha fortemente voluta in qualità di opinionista nei suoi programmi, puntando dunque su di lei.

Nel corso dell’intervista di stasera, Patrizia Groppelli ha anche parlato della stima professionale nei confronti di alcune colleghe: “Stimo Federica Panicucci, mi piace Diletta Leotta ma ho iniziato con Barbara D’Urso. Ora la sento meno spesso ma tutto è partito da lei“.

