Patty Pravo ha scritto pagine indelebili della musica italiana, ritagliandosi uno spazio da assoluta protagonista. Ancora oggi i suoi successi fanno cantare e appassionare i fan di vecchia e nuova data, così come la sua vita privata che ha sempre destato curiosità all’interno del mondo del gossip. La cantante, sotto i riflettori anche per i ritocchi estetici che nega fermamente, ammette che si farebbe in “un bel lifting”, se ne avesse il tempo. Parole pronunciate durante una recente intervista televisiva, dove ha appunto ribadito la sua estraneità ai ritocchi estetici.

“Non ho mai fatto nulla, a parte qualche puntura”, dice sibillina. L’eterna ribelle del Piper guarda con orgoglio al suo passato, rivendicando la sua indipendenza e la voglia di libertà. Elementi e doti che le hanno permesso di raggiungere ogni obiettivo: “Sono stata una donna libera, ho cantato pezzi in avanti come Pensiero stupendo, Pazza idea, dicono che io sia un’icona, una diva…”, le sue parole a Belve.

Tra i tanti temi scottanti affrontati da Patty Pravo nel salotto della Fagnani c’è anche quello delle droghe, con dichiarazioni che hanno lasciato di sasso alcuni telespettatori. “Le ho provate tutte, l’eroina no. Con l’anfetamina sei sveglio, hai molta vitalità. Mi sono divertita”, ha raccontato. Tornando al rapporto con se stessa ed il suo aspetto fisico, Patty Pravo non nega di non piacersi moltissimo attualmente.

“Oggi non mi piaccio tanto ma non mi sono mai rifatta, eccetto alcune iniezioncine”, ha ribadito rispetto alla medicina estetica e alle tante voci su ritocchini. Parole che hanno fatto discutere, rinvigorendo il dibattito e animando gli appassionati. Patty Pravo è rifatta? Lei, da vera pop star, dribbla la domanda e lascia tutti senza risposte…

