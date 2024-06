Pavyllon Londra, se mangi “in fretta” spendi meno/ “Lunch in 55”, l’invenzione dello chef Yannick Alléno

Fra le tante proposte di ristorazione degli chef stellati spicca senza dubbio quella di Yannick Alléno, celebre chef del Pavyllon di Londra. Come si legge su Reporter Gourmet è stata proposta una degustazione dal nome Lunch in 55, ovvero, pranza in 55 minuti, e in cambio avrai uno “sconto”. Chi infatti opta per questo menù “veloce”, potrà pagare “solamente” 65 euro, un prezzo senza dubbio ragionevole soprattutto tenendo conto di quanto si spende nei vari ristoranti stellati di tutto il mondo.

L’idea è venuta appunto allo chef Yannick Alléno per rispondere alle richieste sempre più esigenti dei commensali londinesi, che cercano una cucina di prestigio e di qualità ma che nel contempo sia veloce, che assecondi i ritmi frenetici della city europea. Il ristorante Pavyllon di Londra è stato aperto soltanto sei mesi fa e nel giro di breve tempo ha già ottenuto una stella Michelin, il che non ha fatto altro che rendere ancora più celebre lo stesso chef francese, già proprietario già di 17 locali sparsi in tutto il mondo.

PAVYLLON LONDRA, ALLÉNO SBARCA NELLA CITY

Mai prima d’ora aveva però aveva aperto un “punto vendita” nella capitale britannica, considerata una delle città più ricche al mondo, e quindi molto ambita dagli chef stellati. Come spiega Reporter Gourmet, Pavyllon è un mix fra la cucina francese moderna e l’innovazione gastronomica di Londra, con un menù curatissimo al cui interno troviamo proposte come le capesante confit con riso pilaf, ma anche il filetto di cervo scottato, il raviolo con tuorlo d’uovo morbido e molto altro ancora.

Yannick Alléno ha fatto sapere di aver voluto aprire il ristorante a Londra per via del fermento culinario della stessa metropoli, e il locale si distingue dal suo omonimo che si trova a Parigi grazie al bancone centrale di notevoli dimensioni, e ai piatti che sono stati reinterpretati con ingredienti e gusti locali.

PAVYLLON LONDRA, ALLÉNO E LE VARIE PROPOSTE CULINARIE

Al Pavyllon si può mangiare a pranzo e a cena ma anche a colazione, compreso il brunch. Tante le proposte, a cominciare dal Pavyllon Menu, quello più ricco, dal costo di 148 sterline (174 euro), ma non manca l’aperitivo, il classico té inglese pomeridiano, quindi il dopocena al Bar Antoine con cocktail innovativi, e infine, la proposta del pranzo veloce da concludere in 55 minuti, con l’obiettivo di favorire il ricambio della clientela, offrendolo ad un prezzo vantaggioso.

Ovviamente si mangia “in fretta” ma la qualità del Pavyllon non è messa in discussione, di conseguenza il pranzo è perfetto per un ritrovo d’affari ma anche per incontrare gli amici durante la pausa pranzo. Ma Alléno non si ferma e guarda a nuove sfide: il prossimo step, aprire un ristorante a Mayfair, un locale di quartiere ma raffinato in grado di offrire un menù stellato ma con prezzi accessibili e che faccia sentire “a casa” i clienti: siamo certi che vincerà anche questa sfida.

