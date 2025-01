Perché Amici non va in onda oggi, 5 gennaio 2025: quando torna in onda? Continua la pausa delle Festività

Perché Amici non va in onda oggi, 5 gennaio 2025? Perché continua la pausa dovuta alle Festività Natalizie ma i tanti i fan del longevo reality di Canale5 condotto da Maria De Filippi possono tirare un respiro di sollievo perché sta per tornare in onda. Il primo a partire sarà il daytime, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì tornerà con la prima puntata del nuovo anno martedì 7 gennaio 2025 a partire dalle 15.50 circa, subito dopo la messa in onda di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda, invece, la domanda su quando torna in onda Amici di Maria De Filippi nel pomeridiano domenicale, la risposta è domenica 12 gennaio alle ore 14:00 su Canale 5 e sarà un’altra occasione per vedere i giovanissimi talenti di canto e ballo confrontarsi in vista del Serale, la fase più prestigiosa e ambita del reality. Dopo la pausa, infatti, i giovani allievi dovranno rimboccarsi le maniche come si suol dire per conquistarsi un posto al Serale e sperare di poter proseguire poi fino alla vittoria finale. La puntata in questione come di consueto non sarà in diretta ma registrata prima, le prossime registrazioni di Amici saranno il giovedì 9 gennaio negli studi Elios di Roma. E dunque usciranno delle anticipazioni interessanti sulle varie sfide e classifiche e su ciò che si vedrà poi in puntata.

Svelate tutte le date sul ritorno in onda di Amici di Maria De Filippi e su quando si registrano le nuove puntate non resta che fornire delle piccole anticipazioni sulle nuove puntate del pomeridiano di Amici. In vista del Serale le sfide dei cantanti e dei ballerini si fanno sempre più stringenti ed è possibile che ci saranno dei nuovi ingressi. Manca sempre meno, infatti, alla messa in onda del Serale anche se ancora non c’è la data d’inizio ufficiale. L’anno scorso il reality ha preso il via 23 marzo ed è terminato il 18 maggio 2024.