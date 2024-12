Quando torna in onda Amici 2024: la pausa finisce a gennaio

Se speravate di vedere una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024 oggi, domenica 29 dicembre su Canale 5, dovrete cambiare piani. Il talent di Maria De Filippi oggi non va in onda e non andrà in onda per i prossimi giorni. I ragazzi di Amici hanno infatti salutato il pubblico domenica scorsa, andando ufficialmente in pausa natalizia. Dal 22 dicembre, sia il pomeridiano domenicale che il daytime è, dunque, fermo: entrambi torneranno in onda a gennaio. Ma quando?

Teodora e l'eliminazione da Amici 2024: "Sono triste, avrei voluto proseguire"/ "Ho imparato molto"

Il daytime di Amici 2024 torna martedì 7 gennaio 2025 alle 16.10 su Canale 5, subito dopo Uomini e Donne. Bisognerà attendere un po’ di più per il ritorno della puntata domenicale, che invece farà il suo ritorno domenica 12 gennaio, a partire dalle 14.

A gennaio inizia la corsa al serale di Amici

Ricordiamo che la puntata della domenica non è in diretta ma è registrata qualche giorno prima. La nuova registrazione di Amici 2024 è al momento fissata per giovedì 9 gennaio 2025. Alla fine, come di consueto, pubblicheremo le anticipazioni della puntata, con tutte le prove, le classifiche, gli esiti delle nuove sfide e gli eliminati (qualora ci fossero). Nonostante la lunga pausa, i ragazzi di Amici 2024 non fermano le loro lezioni: in questi giorni, escluse le feste, gli allievi saranno regolarmente a lezione, pronti a preparare le prove che dovranno esibire nelle prossime puntate. Da gennaio, infatti, inizia per i ragazzi una nuova fase: quella della corsa al serale. Tutti saranno costantemente nel mirino dei professori che dovranno poi decidere chi ammettere al serale e chi invece dovrà lasciare definitivamente la scuola.

Palinsesto Natale Mediaset, cosa cambia?/ Stop a Amici, Uomini e Donne, Endless Love e Verissimo