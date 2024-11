Angelo Madonia via da Ballando con le stelle

Un vero terremoto ha scosso Ballando con le stelle ad un passo dalla finalissima. Angelo Madonia, dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli avvenuto nel corso della scorsa puntata, è stato allontanato dal programma con un comunicato ufficiale. Per permettere a Federica Pellegrini di poter continuare a gareggiare senza essere penalizzata, la squadra di Ballando con le stelle, insieme a Milly Carlucci, hanno deciso di richiamare Samuel Peron che aveva lasciato la trasmissione dopo anni di grandi successi. Questa sera, dunque, Federica Pellegrini proverà a convincere la giuria anche con un nuovo maestro, ma sul web continuano i rumors sull’addio di Angelo Madonia.

Dopo l’annuncio della Rai, il maestro di ballo ha deciso di rompere il silenzio pubblicando sul proprio profilo Instagram un lungo sfogo in cui spiega l’accaduto e ringrazia la squadra di Ballando con le stelle per l’opportunità che gli ha offerto negli ultimi anni.

Le parole di Angelo Madonia dopo l’addio a ballando con le stelle

“Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”. Comincia così lo sfogo di Angelo Madonia che, nel post, spiega di aver così deciso di fare un passo indietro per rispetto nei confronti di Federica Pellegrini.

“Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”, aggiunge il ballerino che poi ringrazia i colleghi che gli hanno dimostrato affetto e supporto in questa situazione.