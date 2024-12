Flavia Vento e Teo Mammucari: dalla battuta di lui alla lite

Perché Flavia Vento e Teo Mammucari hanno litigato? E’ questa la domanda più gettonata sul web dopo la brevissima incursione del conduttore a Belve prima che lasciasse lo studio. Prima di lasciare l’intervista, Mammucari si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni tirando in ballo proprio Flavia Vento. “Ma io queste cose non le ho mai dette, ma non sono Flavia Vento, ma che mi stai a raccontare le barzellette?”. Parole che non sono passate inosservate e che hanno provocato la dura reazione di Flavia Vento che ha replicato stizzita.

Tra i due che hanno lavorato insieme a Libero, non sono mancate4 frecciatine a distanza e il web si chiede quale sia effettivamente il motivo della lite tra i due. A far intuire qualcosa è stata la stessa Flavia.

Flavia vento e il motivo della lite con Teo Mammucari

Dopo aver replicato sui social dove ha scritto “Scusa Teo Mammucari, ma in che senso hai detto ieri a Belve io non sono mica Flavia Vento?“, Flavia Vento, – come anticipato da ANSA – ha replicato ai microfoni di Monica Setta all’interno dell’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio.

“Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo Mammucari. Dicendo a Francesca Fagnani ‘Non sono la Vento e dunque non puoi prendermi in giro’ mi ha fatto passare per quella che non sono. Perciò, o mi chiede scusa o sto valutando di agire in sede legale. Perché ha fatto questo Teo? Io credo che ce l’abbia con me dai tempi in cui lavoravamo insieme in tv, perché lui mi corteggiava e a me non è mai piaciuto“.