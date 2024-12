Perché L’Eredità oggi non va in onda (24 dicembre 2024)? Spazio all’Apertura della Porta Santa del Giubileo

Palinsesto stravolto in questi giorni di Festa sia Rai che Mediaset ed in molti si chiedono perché L’Eredità oggi non va in onda 24 dicembre 2024? Il motivo è presto detto: Rai 1 lascerà ampio spazio alla diretta in Mondovisione dalla Basilica di San Pietro. A partire dalle 18:40 verrà trasmessa la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025, A cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media.

Anche il programmi successivi subiranno cambiamenti perché subito dopo a partire dalle 21.35 circa andrà in onda uno Speciale di A Sua Immagine con Lorena Branchetti. La conduttrice incontra il Presidente della CEI per i consueti auguri agli italiani. Un appuntamento speciale, un’occasione di festa, ma anche di profonda riflessione sull’intero anno che si avvicina al suo termine.

Quando torna in onda L’Eredità con Marco Liorni e prossime interruzioni

Gli appassionati del quiz show condotto da Marco Liorni possono però tirare un sospiro di sollievo. Quando torna in onda L’Eredità? Già a partire da domani, mercoledì 25 dicembre, sempre dalle 18:45, con una nuova puntata e nuovi quesiti a cui i concorrenti dovranno rispondere. Nonostante sia il Santo Natale il game show tra più longevi della televisione italiana andrà in onda regolarmente con tutti i suoi giochi e quiz, i concorrenti vecchi e nuovi e soprattutto la temutissima La Ghigliottina. Non dovrebbe avere più interruzioni, e potrà così andare in onda con regolarità tutte le sere – dal lunedì alla domenica confermando il suo appuntamento fisso