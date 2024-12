Mario Cusitore e il coinvolgimento nella segnalazione su Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Mario Cusitore abbandona definitivamente Uomini e Donne. Tutto è accaduto nel corso della puntata del 2 dicembre 2024 durante la quale Maria De Filippi ha messo Alessio Pecorelli di fronte alla segnalazione ricevuta dalla redazione. Alessio, così, ha ammesso di essere uscito più volte, pur non potendolo fare, ma ha puntualizzato di non avere alcuna relazione fuori dal programma. Protagonista della segnalazione è stato anche Mario Cusitore con cui il tronista ha trascorso più volte qualche serata a Roma.

Le uscite di Alessio e Mario, così, scatenano la dura reazione in studio da parte di Gianni Sperti che punta il dito proprio contro il cavaliere napoletano, reo di preferire uscire con i tronisti piuttosto che concentrarsi sulla conoscenza delle dame del parterre tra le quali potrebbe esserci la futura fidanzata.

Le parole di Gianni Sperti a Mario Cusitore

Alessio Cusitore, di fronte alle accuse rivolte a Mario Cusitore, interviene per difendere il cavaliere napoletano. “Non buttate fango su di lui“, le parole del tronista che ribadisce di aver incontrato per caso Mario ad alcune serate organizzate per il compleanno di amici in comune. “Quanti compleanni che avete”, commenta Maria De Filippi mentre Gianni Sperti punta il dito sia contro il tronista che contro il cavaliere del trono over.

“Ma non hai altri amici con cui andare a ballare? Le uscite con gli amichetti, te le fai fuori, non qui dentro!”, le dure parole di Sperti contro Mario. Dopo l’allontanamento di Alessio dallo studio, anche Mario Cusitore decide di alzarsi e lasciare la trasmissione. “Me ne vado anch’io“, dice l’ex corteggiatore di Ida Platano. Senza dare ulteriori spiegazioni, Mario saluta tutti e lascia lo studio. Tina Cipollari si chiede il motivo di tale scelta mentre Maria De Filippi commenta così: “Reggeremo questa botta”.