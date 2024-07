Sette persone sono state arrestate nella giornata di oggi, 25 luglio 2024, in Belgio, accusate di preparare un attentato di stampo terroristico. Lo riportano diversi media sia italiani che stranieri, sottolineando che i fermi sono giunti a seguito di una vasta operazione anti terrorismo in tutto il Belgio. Le forze dell’ordine hanno sottoposto diverse persone a delle perquisizione al termine delle quali sono appunto giunti 7 arresti per un presunto attentato, così come confermato dalla procura federale belga. In totale, come spiegato dalla polizia locale, sono state eseguite ben 14 perquisizione nella giornata di oggi da parte della polizia giudiziaria federale di Anversa, non soltanto nella nota località ma anche in quel di Liegi, Gand, Zonhoven e molte altre ancora.

Un’azione che si è resa obbligatoria per via del fatto che vi fossero appunto i sospetti che gli arrestati stessero pianificando un attentato sul suolo del Belgio. La procura, dopo i fermi, ha spiegato che tutte le persone che risultano essere indagate o arrestate sono sospettate di partecipare ad attività di un gruppo terroristico, oltre che di finanziare lo stesso e di preparare un attentato, anche se non è ben chiaro quali fossero gli obiettivi a cui puntavano i fermati.

PIANIFICAVANO ATTENTATO IN BELGIO, SETTE ARRESTI: I PRECEDENTI

Se in ogni caso le forze dell’ordine hanno deciso di entrare in azione, dando vita poi ad una misura cautelare così importante, evidentemente erano diversi e gravi gli indizi di colpevolezza. Purtroppo il Belgio, insieme alla Francia, è stata una delle nazioni maggiormente prese di mira dai terroristi negli ultimi anni.

Il precedente più grave resta senza dubbio quello del marzo del 2016, quando una serie di sparatorie congiunte in quel di Bruxelles, portarono all’uccisione di 35 persone innocenti oltre che a centinaia di feriti. Nel 2011, a Liegi, furono invece 7 le vittime con più di cento feriti, mentre nel 2023 a Bruxelles morirono tre persone, incluso l’attentatore, con l’aggiunta di un ferito.