Pierluigi Ferrantini, chi è il marito di Carolina Di Domenico: dalla radio alla musica

Nel panorama televisivo e radiofonico, un ampio spazio se l’è ritagliato Carolina Di Domenico: per diverso tempo è stata volto di spicco di MTV, negli ultimi anni l’abbiamo invece vista attiva in tv come commentatrice dell’Eurovision Son Contest. Una lunga carriera professionale che è ben nota a tutti, ma cosa si sa invece della sua vita privata? Da diversi anni Carolina Di Domenico è sentimentalmente legata a Pierluigi Ferrantini, classe 1974 e di origini romane, suo compagno di vita e dal 2021 suo marito.

Anche lui non è una personalità così sconosciuta nel mondo della radio e della tv: è infatti un celebre speaker radiofonico di Rai Radio 2 e, proprio sull’emittente, conduce assieme alla moglie il programma Rock and Roll Circus. Il suo grande successo è arrivato anche nel mondo della musica: è infatti il leader dei Velvet, gruppo musicale pop rock fondato a Roma sul finire degli anni ’90, di cui è voce e chitarra.

Carolina Di Domenico e il marito Pierluigi Ferrantini: il matrimonio e i figli Pietro e Andrea

Carolina Di Domenico e il marito Pierluigi Ferrantini, dopo un lunghissimo fidanzamento, sono convolati a nozze nel luglio 2021: una cerimonia intima e privata, alla presenza di pochi invitati inclusi i parenti e gli amici più stretti. Inoltre, dalla loro storia d’amore sono nati due splendidi figli, Pietro e Andrea, rispettivamente nel 2008 e nel 2011. La coppia è piuttosto riservata e sono rare le dichiarazioni pubbliche in merito alla loro relazione; la conduttrice, in compenso, pubblica molto spesso sui propri profili social alcuni scatti al fianco del marito e dei figli, piccoli quadretti familiari condivisi con i propri fan.