Pierpaolo Siano pronto a tornare a Uomini e Donne

Nella scorsa stagione di Uomini e Donne, tra i protagonisti che hanno creato maggiori dinamiche, c’è stato anche Pierpaolo Siano che, arrivato in trasmissione quando il trono di Ida Platano era già cominciato, ha provato a conquistare il cuore dell’ex tronista. Nel giorno in cui Ida ha scelto di andare via senza scegliere, Pierpaolo è andato a sua volta via, ma ora sarebbe pronto a scendere nuovamente le famose scale per poter corteggiare una delle nuove troniste ovvero Francesca Sorrentino. A confessarlo è stato lo stesso Pierpaolo che si è raccontato ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo.

“Francesca non l’ho mai conosciuta di persona, è un tipo interessante ma dovrei vedere qualche puntata per capire il suo modo di fare e il suo carattere, di una donna guardo molto i modi, come si comporta con una persona, il modo in cui parla. Ho letto anche che c’è un Tronista di Castellammare, ma non lo conosco”, ha detto Pierpaolo che, nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne potrebbe tornare in trasmissione affrontando anche l’opinione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Pierpaolo Siano contro Mario Cusitore

Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Lollo, Pierpaolo Siano ha parlato anche della partecipazione di Mario Cusitore alla prima registrazione di Uomini e Donne dove ha avuto un confronto con Cristina Tenuta dopo aver avuto qualche contatto durante i mesi estivi. Secondo Pierpaolo, Mario potrebbe tornare in trasmissione per Ida Platano:

“Credo che tra Ida e Mario possa ancora succedere qualcosa, lui potrebbe tornare nel parterre Over, possiamo aspettarci di tutto. Quest’anno mi godrò tutto dal divano. Non so se tornerei nel programma, dovrei avere delle motivazioni valide per tornare. L’anno scorso le avevo, sono stato leale e corretto. Se ci fosse una persona che mi interessa potrei tornare, altrimenti mi scoccio di andare a scaldare la sedia. La vita reale è un’altra cosa”.

