Pino Daniele Il tempo resterà: anticipazioni sul docufilm di Rai2 in onda oggi, 4 gennaio 2025

Il 4 gennaio 2015 moriva prematuramente Pino Daniele, cantautore leggendario che ha fatto la storia della musica partenopea e non solo, e a 10 anni esatti dalla morte Rai2 ha deciso di rendersi omaggio. Questa sera, infatti, a partire dalle 21.20 circa andrà in onda il docufilm diretto da Giorgio Verdelli dal titolo Pino Daniele Il tempo resterà uscito nelle sale nel 2017. Si tratta di un vero e proprio viaggio in cui il pubblico potrà rivivere il percorso umano ma soprattutto artistico del grande cantautore attraverso la sua musica immortale ma anche testimonianze e immagini.

Pino Daniele, chi è e come è morto / "Non è morto a causa del destino", un rebus durato anni

Il docufilm di Rai2 per omaggiare Pino Daniele è un suo ritratto toccante e intimo nel quale protagonista assoluta sarà la sua musica ma anche la città che l’ha ispirata: Napoli. Scendendo più nel dettaglio il racconto spazierà dagli anni ’70 fino agli ultimi concerti, ed in questo viaggi emergerà non solo l’immenso talento, ma anche la sensibilità e l’innovazione che hanno reso il cantautore napoletano un artista unico, capace di parlare non solo al cuore della sua città ma al mondo intero. A tessere il filo conduttore della narrazione, tuttavia, ci saranno tantissimi artisti ma anche la voce dello stesso cantautore.

Fabiola Sciabbarrasi, chi è la seconda moglie di Pino Daniele/ "Recriminare ora non ha più senso"

Pino Daniele Il Tempo Resterà, tutti gli ospiti del docufilm di Rai2: da Claudio Amendola a Fiorella Mannoia

Il docufilm di Pino Daniele Il tempo resterà sarà principalmente un viaggio nelle sue canzoni ma a far da voce narrante oltre allo stesso artista ci saranno tantissimi ospiti che condivideranno con il pubblico anche i loro aneddoti privati. La narrazione viene arricchita dalla voce di Claudio Amendola ma interverrà anche il figlio Alessandro Daniele. A rendere omaggio all’artista scomparso 10 anni fa, poi numerosi colleghi dal mondo della musica e dello spettacolo come, Tony Esposito e Tullio De Piscopo, compagni storici delle sue avventure musicali.

È guerra tra Amanda Bonini e Fabiola Sciabbarrasi, le 'mogli' di Pino Daniele/ Salta l'omaggio a Domenica In

E poi ancora interverrà una delle più riconoscibili e splendide voci del panorama italiano Giorgia, la musa di molti cantautori Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, che hanno condiviso il palco e l’anima delle sue canzoni. Spazio avranno anche i grandi attori come Lina Sastri, Enzo Decaro, lo scrittore Maurizio De Giovanni e tanti altri, che arricchiscono il racconto con ricordi personali e riflessioni sulla sua arte. Si chiuderà infine con le voci iconiche di Vasco Rossi e Massimo Troisi, che testimoniano il valore universale della sua musica.

Dove vedere Pino Daniele Il Tempo Resterà, docufilm di Rai2 in diretta streaming

Il docufilm di Giorgio Verdelli, Pino Daniele Il tempo resterà verrà trasmesso questa sera, 4 gennaio 2025, in prima serata su Rai2 (a partire dalle 21.25 circa) è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito di RaiPlay e dopo la messa in onda rimarrà nel catalogo sempre a disposizione.