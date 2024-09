PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: LE SCELTE VERSO IL BIG-MATCH

Le probabili formazioni Juventus Napoli sono logicamente al centro dell’attenzione in vista della super sfida che caratterizzerà il sabato della quinta giornata di Serie A, oggi 21 settembre 2024 all’Allianz Stadium. Bianconeri e partenopei sono le squadre che più hanno cambiato in estate, rilanciando la sfida per lo scudetto: la Juventus di Thiago Motta arriva da due pareggi consecutivi per 0-0, ma non ha ancora preso gol in campionato e ha debuttato con una vittoria in Champions League, segnali positivi da confermare oggi.

Formazioni Serie B/ Moduli, mosse e scelte degli allenatori (6^ giornata, 21-22 settembre 2024)

Lo stesso discorso vale per il Napoli del grande ex Antonio Conte, per il quale oggi sarà un giorno davvero speciale. Dopo il brutto ko a Verona sono arrivate tre vittorie consecutive, in particolare il perentorio 0-4 a Cagliari di domenica scorsa, però evidentemente sarà il big-match di oggi a dirci se il Napoli ha già voltato definitivamente pagina dopo il clamoroso flop dello scorso campionato. Tante domande verso questa partita, proviamo a rispondere almeno su moduli e titolari presentando le probabili formazioni Juventus Napoli.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 5^ giornata (21-22 settembre 2024)

COSA DICONO PRONOSTICI E QUOTE?

Come di consueto ci prendiamo però anche lo spazio per affiancare alle probabili formazioni anche il pronostico su Juventus Napoli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I bianconeri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,10 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 per una vittoria del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

MOLTI DUBBI PER MOTTA

Parecchi dubbi per Thiago Motta nelle probabili formazioni Juventus Napoli, tranne nel reparto offensivo, dove è praticamente certo che vedremo in azione Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz nel trio sulla trequarti alle spalle della prima punta Vlahovic. Andando a ritroso nel modulo 4-2-3-1, in mediana sono addirittura in quattro per due posti, perché se la giocano Thuram, Locatelli, Douglas Luiz e Fagioli in un doppio ballottaggio serrato; in difesa attenzione alle condizioni di Gatti, per questo indichiamo Danilo e Bremer favoriti nella coppia centrale davanti a Di Gregorio, mentre come terzini abbiamo il ballottaggio a destra Cambiaso-Kalulu, con l’italiano che d’altronde potrebbe giocare anche a sinistra, in questo caso in lotta con Cabal.

Diretta Lecce Juventus Primavera/ Streaming video tv: gara interessante (21 settembre 2024)

IDEE CHIARE PER CONTE

Sembra tutto molto più definito sul fronte partenopeo delle probabili formazioni Juventus Napoli, staremo a vedere se questo sarà un vantaggio per il grande ex Antonio Conte. Il modulo in questo caso è il 3-4-2-1 con Meret in porta, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; gli esterni avanzano sulla linea di centrocampo cominciando da Mazzocchi a destra, nel cuore della mediana ecco Zambo Anguissa e il regista Lobotka, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio che vede tuttavia Spinazzola favorito su Olivera; infine in attacco ecco sulla trequarti Politano e Kvaratskhelia (con Neres prima alternativa ma soprattutto a partita in corso) a sostegno del nuovo centravanti del Napoli, che è naturalmente Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Danilo, Bremer, Cabal; Thuram, Douglas Luiz; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Zambo Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.