DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: I TESTA A TESTA

È davvero piacevole fare un tuffo nella storia che ci accompagna alla diretta Cagliari Napoli, una delle sfide più affascinanti per l’Italia del Centro-Sud. Limitandoci alla Serie A, si contano ben 74 precedenti con una chiara superiorità da parte del Napoli, che ha infatti colto 33 vittorie mentre i successi del Cagliari sono solamente 14 e i pareggi evidentemente 27. Quanto ai precedenti più recenti, essi sono stati disputati tutti dal campionato 2018-2019 in poi e ci parlano anche in questo caso di una superiorità piuttosto evidente da parte del Napoli, che ha raccolto sei vittorie e tre pareggi.

L’unico successo del Cagliari è invece un colpaccio al San Paolo per 0-1 di mercoledì 25 settembre 2019. I sardi di conseguenza non vincono da parecchio tempo davanti al proprio pubblico amico, anche se le ultime due trasferte a Cagliari sono terminate con pareggi 1-1 per il Napoli. Nella scorsa stagione si giocò domenica 25 febbraio 2024, mentre all’andata lo stadio Diego Armando Maradona aveva esultato per la vittoria partenopea per 2-1 di sabato 16 dicembre 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI NAPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una delle partite trasmesse in diretta tv è Cagliari Napoli, naturalmente sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento nello specifico sarà su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder) e Sky Sport 251, riservato agli abbonati che potranno selezionare anche l’opzione di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. L’alternativa, e questo vale per tutti i match della Serie A anche per questa stagione, è rappresentata dalla piattaforma DAZN sempre in abbonamento.

CAGLIARI NAPOLI: CONTE CON I NUOVI!

La diretta Cagliari Napoli ci farà compagnia dalle ore 18:00 di domenica 15 settembre: siamo nella quarta giornata di Serie A 2024-2025, snodo importante perché ci si arriva dopo la sosta per le nazionali, con il calciomercato finalmente chiuso e dunque una certa definitività. Pomeriggio importante per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l’incredibile rimonta contro il Parma, cerca risposte: attenzione a questa squadra che è partita perdendo nettamente a Verona, ma poi ha trovato ritmo e ha già fatto vedere di potersela giocare sul serio, in più con i nuovi acquisti ha ancora più opzioni a disposizione per un campionato di vertice.

Il Cagliari invece è già in difficoltà: passato nelle mani di Davide Nicola, ha fermato la Roma alla prima giornata ma poi ha raccolto un punto contro due dirette avversarie, perdendo sul campo del Lecce in superiorità numerica. Una squadra che deve ancora alzare la testa, ma che ha già capito che salvarsi sarà una sofferenza come lo scorso anno. Tra poco la diretta Cagliari Napoli prenderà il via, nel frattempo noi possiamo fare una rapida carrellata sulle scelte che saranno operate dai due allenatori alla Unipol Domus, dunque studiamo le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Cagliari Napoli Nicola ha soprattutto il dubbio Prati, tornato acciaccato dall’Under 21: in caso di forfait il suo posto in mezzo al campo sarebbe preso da Deiola, con Razvan Marin che si sposterebbe in regia. Confermato Gaetano, ex della partita, come altra mezzala; Azzi ancora una volta va a destra con Augello a sinistra, a protezione di Scuffet giocano invece Zappa, Yerry Mina e Luperto lui pure cresciuto nel settore giovanile del Napoli. In attacco Nicola dovrebbe andare con la coppia formata da Piccoli e Luvumbo, dunque per il momento sarà ancora panchina per il veterano Lapadula.

Dal lato di Conte l’attesa è per i nuovi, ma al momento sia McTominay che Gilmour sembrano destinati a partire dalla panchina: a centrocampo sono confermati Zambo Anguissa e Lobotka, così come i due esterni Pasquale Mazzocchi e Mathias Olivera che è favorito su Spinazzola. Chi giocherà sarà invece David Neres, in coppia con Kvaratskhelia e a supporto di Romelu Lukaku schierato ovviamente come centravanti; in difesa poche sorprese per Conte, Di Lorenzo si piazza sempre sul centrodestra con Rrahmani a guidare il reparto e Buongiorno sul centrosinistra, in porta invece andrà Meret che ha vinto il ballottaggio con Caprile.

CAGLIARI NAPOLI, PRONOSTICO E QUOTE

Leggendo le quote Snai a margine della diretta Cagliari Napoli possiamo notare come i partenopei siano favoriti, come era lecito aspettarsi: abbiamo un 1,80 come valore a regolare il segno 2 per la vittoria esterna del Napoli, mentre il segno 1 per l’affermazione del Cagliari porta in dote un guadagno che ammonta a 4,50 volte quanto avrete messo sul piatto e infine il pareggio, per il quale puntare sul segno X, vi garantirebbe una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,75 volte l’importo investito.