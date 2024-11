PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 13^ GIORNATA?

Con le probabili formazioni Serie A siamo arrivati a un nuovo appuntamento che riguarda le scelte degli allenatori nelle partite di campionato: la 13^ giornata prende il via sabato 23 novembre e ci consegna partite di grande interesse, almeno due big match ma altre sfide che possono cambiare il volto di una classifica al momento fantastica, perché sia in vetta che nelle zone calde abbiamo tante squadre racchiuse in pochi punti, mai come oggi regna l’incertezza e dunque sarà davvero interessante studiare quello che succederà oggi sui vari campi.

Formazioni Milan Juventus/ Quote: Fonseca lancia Chukwueze, Weah centravanti (Serie A, 23 novembre 2024)

In più come sempre i motivi di interesse nelle probabili formazioni Serie A dopo la sosta per le nazionali sono maggiori: anche in questa pausa infatti non sono mancati gli infortuni, tra questi anche quello grave occorso a Juan Cabal che è l’ennesimo giocatore della Juventus a fermarsi, per il colombiano addirittura stagione finita come già accaduto a Gleison Bremer. Anche questo andrà valutato nella nostra analisi, intanto però possiamo dire che nella 13^ giornata non avremo calciatori squalificati e questo è certamente un dato curioso, ora però iniziamo il nostro excursus attraverso le probabili formazioni Serie A.

Formazioni Verona Inter/ Quote: prudenza per Calhanoglu (Serie A, oggi 23 novembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE SCELTE AL TARDINI

Parlando delle probabili formazioni Serie A ci riferiamo a Parma Atalanta: al Tardini non sono pochi i problemi che i due allenatori devono affrontare, perché ad esempio Fabio Pecchia ha perso Adrian Bernabé fino a gennaio mentre Gian Piero Gasperini deve fare i conti con le indisponibilità di Davide Zappacosta, Sead Kolasinac e verosimilmente Berat Djimsiti. Partendo dal Parma, a prendere il posto di Bernabé sarà di fatto Cancellieri, che agirà sulla trequarti con Man e Mihaila che si allargheranno sugli esterni; davanti c’è sempre Bonny, in mezzo al campo quindi conferma per Mandela Keita che farà coppia con Sohm e invariata la difesa, che ha già perso Circati per tutta la stagione e avrà l’ex Delprato al centro in compagnia di Balogh, Wojo Coulibaly e Valeri terzini e Suzuki confermato in porta.

Diretta/ Monza Lazio (risultato finale 0-1): Baroni aggancia la vetta! (10 novembre 2024)

Difesa da inventare per l’Atalanta: De Roon retrocede a fare il braccetto, comanda Hien con Kossounou che si piazza sul centrosinistra, Carnesecchi sarà il portiere e quindi a centrocampo avremo Pasalic che farà reparto con l’insostituibile Ederson, l’assenza di Zappacosta lancia Ruggeri come laterale di sinistra mentre sull’altro versante del campo ci sarà ovviamente Bellanova. Davanti come sempre l’Atalanta rimane un rebus: Retegui dovrebbe comunque fare la prima punta, alle sue spalle i favoriti sono De Ketelaere e Lookman ma occhio ovviamente a Samardzic, il rientrato Brescianini e uno Zaniolo che è sicuramente in crescita.