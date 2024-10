PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE PRIME SCELTE DEGLI ALLENATORI DOPO LA SOSTA

L’ottava giornata, per quanto riguarda le probabili formazioni Serie A, deve tenere conto della collocazione tra la sosta per le Nazionali e la ripartenza delle Coppe europee. Staremo a vedere quindi se le mosse degli allenatori risentiranno di queste variabili, in particolare per le big, perché naturalmente sono le grandi squadre ad avere avuto il maggior numero di convocati ed essere attese poi dalle Coppe – in questo caso con l’illustre eccezione della capolista Napoli.

Questo è d’altronde uno dei motivi per i quali si dice che Antonio Conte alla lunga potrebbe avere un vantaggio significativo rispetto ai colleghi e rivali, anche se questo lo capiremo meglio con il passare dei mesi. Per il momento è meglio rimanere concentrati sull’attualità, anche perché adesso noi vogliamo scoprire che cosa hanno da dirci le probabili formazioni Serie A per l’ottava giornata, che ci terrà compagnia fino al posticipo del lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: UNO SGUARDO A MODULI E TITOLARI (8^ GIORNATA)

FOCUS GENOA BOLOGNA

Oggi scegliamo Genoa Bologna per aprire la nostra analisi delle probabili formazioni Serie A. I rossoblù liguri di Alberto Gilardino, ottimi protagonisti nella scorsa stagione, stanno vivendo un 2024-2025 purtroppo assai più complicato, come prima della sosta aveva confermato il ko per 5-1 a Bergamo. Serve quindi una svolta, anche per il futuro della panchina di Gilardino, che dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-1-1 con Leali protetto da Norton-Cuffy, Vogliacco e Vasquez; gli assenti sono purtroppo numerosi e ciò incide sulle scelte in tutti i settori del campo. In mediana indichiamo Frendrup, Bohinen e Thorsby, con gli esterni Zanoli a destra e Martin a sinistra; infine, ecco Miretti trequartista alle spalle di Pinamonti.

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta invece prendendo le misure all’affascinante ma certamente complicato doppio impegno campionato-Champions League. Prima della sosta c’era stato il pareggio 0-0 nel derby con il Parma, adesso i rossoblù felsinei dovrebbero affrontare la trasferta a Marassi con un modulo 4-3-3: il portiere Skorupski avrà davanti a sé i centrali Beukema ed Erlic, con Posch terzino destro e Miranda a sinistra. Mediana per due terzi svizzera con Aebischer e Freuler affiancati dal giovane azzurro Fabbian, infine in attacco dovremmo avere Castro come prima punta, affiancato da Orsolini a destra e Ndoye a sinistra.