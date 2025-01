PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI GIOCA NELLA 21^ GIORNATA?

Ci immergiamo nuovamente nell’atmosfera delle probabili formazioni Serie A, questo fine settimana abbiamo sicuramente un programma davvero intenso che riguarda la 21^ giornata perché già oggi, sabato 19 gennaio, vivremo due big match come Juventus Milan e Atalanta Napoli, due partite sulle quali c’è davvero parecchio da dire e che infatti hanno il loro spazio riservato. Quali saranno le scelte da parte degli allenatori nelle sfide di questa seconda di ritorno? La domanda è ancora più intrigante e concreta se pensiamo che siamo in un regime di calciomercato aperto: anche nel giro di poche ore antecedenti le gare tante cose potrebbero cambiare.

Al momento possiamo provare a fare qualche ipotesi, cominciando naturalmente dai temi più intriganti ma anche andando in ordine cronologico; bisogna considerare squalificati e infortunati, ma anche – per alcune squadre – i prossimi impegni di Champions League che possono portare a operare il turnover perché, a parte il Bologna, le altre rappresentanti europee vanno a caccia di qualificazione agli ottavi o comunque ai playoff e dunque è vietato sbagliare. Scopriremo tutto con la parola data ai campi, intanto però come già detto iniziamo la nostra incursione nelle probabili formazioni Serie A perché di carne al fuoco ne abbiamo davvero tanta, ed è bene iniziare a cucinarla.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: BOLOGNA MONZA

Ecco dunque Bologna Monza per le probabili formazioni Serie A, Salvatore Bocchetti ha finalmente trovato la vittoria e anche con il punto esclamativo, perché i brianzoli – che restano ultimi in classifica – hanno battuto la Fiorentina. Tuttavia oggi al Dall’Ara il compito è ostico, anche perché la rosa è corta sulle fasce: Pedro Pereira è squalificato, Birindelli e Kyriakopoulos sono acciaccati e per nulla sicuri di essere della partita. Cosa farà dunque Bocchetti? Le prime indiscrezioni ci dicono che il jolly Ciurria, giocatore che può ricoprire davvero tanti ruoli, dovrebbe allargarsi a destra come già faceva ai tempi di Raffaele Palladino; più “azzardata” la mossa a sinistra, dove andrebbe a operare Akpa Akpro arrivato a gennaio.

In questo modo però il Monza confermerebbe la coppia centrale formata da Bondo e Alessandro Bianco; Bocchetti sembra aver confermato l’assetto della squadra con la difesa a quattro, dunque Pablo Marì e Andrea Carboni stringono al centro mentre si allarga un altro elemento versatile come Izzo, con Danilo D’Ambrosio che invece appare favorito per giocare a sinistra anche in mancanza di alternative. A centrocampo come detto si gioca con un reparto molto simile formato da due esterni e due centrali, davanti invece i due sacrificati, ma eventualmente molto utili dalla panchina, sarebbero Dany Mota e Djuric perchè l’idea di Bocchetti è quella di fare fiducia a Caprari e Daniel Maldini (in gol contro la Fiorentina), anche per concedere meno punti di riferimento possibile a un Bologna che parte favorito.