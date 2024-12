PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: 20^ GIORNATA, SI TORNA SUBITO IN CAMPO!

Con le probabili formazioni Serie B dobbiamo subito pensare a quello che ci attenderà nelle prossime ore di oggi, domenica 29 dicembre 2024, perché il campionato cadetto tornerà in campo con tutte le partite della ventesima giornata a pochissima distanza dalla grande abbuffata di giovedì, un Santo Stefano che a sua volta aveva portato in campo tutte le squadre della Serie B 2024-2025. Possiamo allora tutto sommato dire che la fatica sarà uguale per tutti, ma due impegni così ravvicinati sono da tenere presenti analizzando le mosse degli allenatori.

Siamo dunque da una parte al termine di una settimana molto impegnativa, dall’altra in vista della sosta che caratterizzerà invece l’inizio di gennaio. Le emozioni sono comunque sempre garantite nel campionato cadetto, dove non ci sono mai partite scontate, per cui ogni singolo dettaglio può fare la differenza. Questo naturalmente è un ulteriore motivo in più per analizzare adesso qualche elemento in più relativo proprio alle probabili formazioni Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: FOCUS SU SASSUOLO COSENZA

Scegliamo Sassuolo Cosenza come partita copertina nelle probabili formazioni Serie B e questo si deve soprattutto agli emiliani di mister Fabio Grosso, che hanno chiuso il girone d’andata come campioni d’inverno, ma anche con una brutta sconfitta a Pisa, che ha messo in chiaro come il cammino verso la promozione sarà ancora lungo. Staremo allora a vedere se cambierà qualcosa rispetto al modulo 4-2-3-1 di giovedì, anche se l’attacco era stato il migliore possibile con Berardi, Thorstvedt e Laurienté alle spalle di Pierini, che aveva firmato il gol della bandiera.

Per il Cosenza di mister Massimiliano Alvini invece a Santo Stefano c’è stato il derby calabrese contro il Catanzaro terminato con un pareggio clamoroso per tutto ciò che è accaduto nel finale. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-4-1-2, da valutare anche il lungo viaggio verso l’Emilia che sicuramente è un aggravio di fatica in giorni così vivaci. Ovviamente un cambio sarà obbligato in difesa, dal momento che Caporale è stato espulso e quindi oggi sarà squalificato. Il modulo potrebbe essere il 3-4-1-2, con Kourfalidis trequartista e le due punte Mazzocchi e Rizzo Pinna, con Strizzolo che è partito dalla panchina giovedì e stavolta spera nella maglia dal primo minuto.