DIRETTA PISA SASSUOLO, TESTA A TESTA

Quella che andrà di scena al Garibaldi sarà la prima partita ufficiale della diretta di Pisa Sassuolo, quindi non esistendo precedenti sarà per noi un problema fare la nostra solita rubrica sui testa a testa storici andando a capire chi è la favorita del pronostico. Detto questo però non ci fermerà dall’offrire un servizio ai nostri lettori andando a vedere i testa a testa da un punto di vista diverso: ovvero il recente stato di forma delle due squadre. Iniziamo dalle ultime cinque gare del Sassuolo, dove i neroverdi hanno dominato tutte le squadre che hanno avuto contro vincendo cinque partite su cinque.

Attenzione però che tra queste partite c’era anche la Salernitana e il Frosinone, due squadre in crisi. Invece passando al Pisa abbiamo due vittorie contro Mantova e Bari e poi due sconfitte, l’ultima gara che manca all’appello invece è un pareggio. Il Sassuolo secondo questa analisi è la favorita? Vediamo nel prossimo aggiornamento le statistiche della diretta di Pisa Sassuolo per vedere se sarà davvero cosi. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PISA SASSUOLO, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Pisa Sassuolo? Allora in questo caso avrete due possibilità vale a dire DAZN o Prime Video. Per la diretta streaming bisognerà dunque scaricare le rispettive applicazione, naturalmente essendo abbonati.

CAPOLISTA IN TRASFERTA

Sfida ad alta quota in questa gara di Santo Stefano. La diretta Pisa Sassuolo si disputerà all’Arena Garibaldi giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 12:30 e sarà l’anticipo di questa 19esima giornata di Serie B tra la terza e la prima in classica. I toscani vantano 37 punti in 18 partite, gli stessi dello Spezia secondo. Dunque l’obiettivo è quello di ridurre il gap con la capolista. Nell’ultima sfida il Pisa ha perso a Modena 1-0 mentre nelle due gare precedenti era riuscito a vincere contro Mantova e Bari.

Il Sassuolo invece sta volando e con il 2-1 al Palermo ha messo a referto la settima vittoria consecutive in campionato dopo Mantova, Sudtirol, Salernitana, Reggiana, Sampdoria e Frosinone. Unico passo falso in questo finale di 2024 è stato il 6-1 di Coppa Italia contro il Milan.

PISA SASSUOLO, PROBABILI FORMAZIONI

Il Pisa di Inzaghi dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: tra i pali Semper, in difesa Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. in mezzo al campo una linea a 4 composta da Touré, Piccinini, Marin e Angori. In avanti Moreo e Tramoni supporteranno Lind.

I neroverdi invece si disporranno con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Moldovan; in difesa Toljan, Odenthal, Muharemovic e Doig. Boloca e Thorstvedt saranno le due mezzali con Iannoni in regia. In attacco Berardi, Moro e Laurienté.

QUOTE DI PISA SASSUOLO

Questo invece è il paragrafo legato alle quote per le scommesse Pisa Sassuolo. La squadra favorita è quella ospite a 2.40 mentre l’1 fisso è messo a lavagna precisamente a 3.10. Stesso identica quota anche per il pareggio.