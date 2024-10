PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 2024: LE PREVISIONI SULLA 2^ GIORNATA

È nuovamente tempo di pronostici Champions League: martedì 1 e mercoledì 2 ottobre sono infatti i giorni dedicati alla seconda giornata, che questa volta si gioca in sole due serate vista la concomitanza con le altre coppe europee. Si torna dunque all’antico, almeno per quanto riguarda il calendario dei singoli turni; nei pronostici Champions League analizzeremo in particolar modo gli impegni delle squadre italiane, che come sappiamo sono cinque e che affronteranno partite toste e per nulla scontate. Nella prima giornata soltanto la Juventus è riuscita a vincere, ma questo per ora conta poco: la strada che porta agli ottavi di finale o ai playoff è ancora lunga.

Pronostici Champions League/ Le quote e le previsioni sulla 1^ giornata (giovedì 19 settembre 2024)

Intanto con i pronostici Champions League proveremo a ipotizzare cosa possa succedere sui campi; a giocare pe questa seconda giornata del girone unico non sono soltanto le nostre rappresentanti ma tante big, alcune sfide sono davvero intriganti e chiaramente già importanti per la classifica. Con l’aiuto delle quote che i bookmaker ufficiali hanno stilato andiamo allora ad analizzare il potenziale esito sui campi, naturalmente partiremo dalle partite che vedono impegnate le nostre squadre ma poi faremo anche un ulteriore focus su altre gare che riteniamo da non perdere. Iniziamo allora il nostro viaggio con i pronostici Champions League…

Diretta/ Bruges Borussia Dortmund (risultato finale 0-3): Guirassy! (Champions League 18 settembre 2024)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 2024: INTER STELLA ROSSA

Partiamo allora da Inter Stella Rossa con i pronostici Champions League: dopo il confortante pareggio dell’Etihad i nerazzurri tornano in campo e lo fanno a San Siro, contro la squadra serba che naturalmente ha un livello inferiore ma comunque all’esordio ha lottato, uscendo sconfitta dal Benfica – in casa – soltanto di misura. Inter rinfrancata dalla bella vittoria di Udine in cui ha ritrovato anche il gol di Lautaro Martinez, e ora pronta a prendersi la prima vittoria nel torneo: naturalmente, non c’è bisogno delle quote dei bookmaker per sapere che la squadra di Simone Inzaghi parta nettamente favorita.

Diretta/ Celtic Slovan Bratislava (risultato finale 5-1): la chiude Idah (Champions League 18 settembre 2024)

Ad ogni modo le studiamo, in particolare quelle della Snai, per i pronostici Champions League: il segno 1 per la vittoria dell’Inter vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 1,14 volte quanto avrete messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione della Stella Rossa porta in dote una vincita che equivale a ben 15,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata sulla partita. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, e che con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 8,25 volte l’importo investito, dunque anche questo sarebbe un bel gruzzoletto.

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE 2024: BAYER LEVERKUSEN MILAN

Certamente Bayer Leverkusen Milan è una partita tostissima per i rossoneri, nei pronostici Champions League: i campioni di Germania hanno già perso in stagione ma sabato hanno frenato il Bayern all’Allianz Arena, all’esordio hanno rifilato quattro gol al Feyenoord e dunque sono già partiti a spron battuto, ora per il Milan l’impegno della BayArena potrebbe complicare le cose vista la sconfitta di due settimane fa contro il Liverpool, ma è anche vero che nel frattempo i rossoneri hanno rialzato la testa, hanno vinto il derby e poi sono andati a demolire il Lecce facendo vedere di poter risalire la corrente anche rapidamente.

Tuttavia l’agenzia Snai che ha stilato i pronostici Champions League ci dicono che le quote favoriscono il Bayer Leverkusen: il segno 1 che identifica la sua vittoria porta in dote un valore equivalente a 1,70 volte quello che avrete pensato di giocare sulla partita, mentre il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno del Milan vi permetterebbe una vincita da 4,50 volte la somma messa sul tavolo. Abbiamo infine il segno X, che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il bookmaker in questione vi metterebbe nelle tasche una cifra corrispondente a 4,00 volte l’importo che avrete investito.