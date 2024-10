PRONOSTICI SERIE A: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

Parliamo ancora dei pronostici Serie A, è arrivato un altro interessante momento con le previsioni delle partite che, per il massimo campionato, riguardano la settima giornata. Si avvicina un’altra sosta per le nazionali, dunque il turno è importante: la situazione di classifica ci dice che il Napoli è tornato al comando ma lo scenario è ancora in via di definizione, alle spalle dei partenopei troviamo una Juventus solidissima ma poco efficace in attacco mentre le milanesi sono appaiate e stanno ancora provando a fare il salto di qualità, in coda invece succede di tutto tra sorpassi e controsorpassi, entrando nella settima giornata era il Monza ad essere ultimo in classifica.

Adesso con i pronostici Serie A, ricordando che ci sono già stati due anticipi, andiamo a parlare delle partite che si giocano sabato 5 e domenica 6 ottobre; prenderemo in esame quelle che riteniamo più importanti, davvero questo è un campionato che si sta rivelando ricco di sorprese e gare anche parecchio emozionanti. Scopriremo tutto con l’esito dei campi, intanto però per i pronostici Serie A soffermiamoci in particolar modo, facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker, su alcune partite provando appunto a tracciare un bilancio fino a qui e anticipando quello che potremmo vedere.

PRONOSTICI SERIE A: L’ANALISI DEI MATCH

FOCUS ATALANTA GENOA

È sempre molto interessante parlare di Atalanta Genoa, anche con i pronostici Serie A: partita speciale per Gian Piero Gasperini che tra Grifone e Dea ha costruito le sue fortune come allenatore, e oggi a Bergamo affronta Alberto Gilardino. Un’Atalanta reduce dalle fatiche di Champions League, che in campionato deve ancora spiccare il volo e sta affrontando più difficoltà del previsto; il Genoa dal canto suo era partito bene fermando l’Inter, poi però ha avuto qualche incidente di percorso e adesso, visto anche l’equilibrio in quella zona di classifica, la sua situazione potrebbe farsi più delicata del previsto.

L’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici Serie A ci dice di un’Atalanta favorita al Gewiss Stadium: infatti il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 1,50 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che va a regolare il successo del Genoa porta in dote con questo bookmaker una cifra equivalente a 6,25 volte la vostra giocata. Infine abbiamo il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso sareste premiati con una vincita che ammonta a 4,25 volte l’importo che avrete pensato di investire su questa partita della settima giornata.

FOCUS INTER TORINO

Ora analizziamo Inter Torino per quanto riguarda i pronostici Serie A. I nerazzurri arrivano dal poker di Champions League contro la Stella Rossa, partita nella quale hanno forse sofferto troppo nel primo tempo, ma poi hanno dilagato; una bella iniezione di fiducia, si è sbloccato anche Mehdi Taremi ed è stato il modo giusto per ripartire anche in campionato, dove la sconfitta nel derby è stata assorbita dal colpo di Udine. Il Torino invece ha perso la sua prima partita contro la Lazio; un ko che ci poteva stare e non cancella quanto fatto di buono dai granata, che almeno in questo momento sono in piena corsa per lo scudetto.

Inevitabilmente abbiamo un vantaggio netto per l’Inter secondo i pronostici Serie A emessi dalla Snai: un valore di 1,30 volte la giocata regola il segno 1 per la vittoria casalinga dei nerazzurri, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi dell’affermazione del Torino porta in dote una vincita che corrisponde a 9,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, andreste infine a guadagnare una cifra che con questo bookmaker equivale a 5,50 volte la posta in palio sulla partita di San Siro.