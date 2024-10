PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER L’OTTAVA GIORNATA

Con i pronostici Serie B torniamo a parlare di quote e previsioni sulle partite del campionato cadetto: siamo arrivati all’ottava giornata avendo già disputato un turno infrasettimanale, al comando della classifica troviamo sempre il Pisa ma la squadra di Pippo Inzaghi è reduce dalla prima sconfitta stagionale, dunque la situazione può ora evolvere perché ci sono alcune inseguitrici parecchio accreditate e pronte a fare il colpo grosso, tra queste per esempio il Brescia che nell’ultimo posticipo del lunedì ha dominato contro la Cremonese, poi ha incredibilmente rischiato di farsi rimontare ma ha comunque messo a referto una vittoria.

Situazione intrigante anche in coda dove la Carrarese è fanalino e rischia già tanto, sono in ripresa alcune squadre che erano partite male (la Sampdoria su tutte) mentre altre stanno calando, attenzione a Catanzaro e Cittadella che potrebbero avere un campionato ben diverso rispetto a quello della passata stagione. Adesso noi con i pronostici Serie B proveremo ad analizzare le partite che riteniamo più interessanti per l’ottava giornata, come sempre facendoci aiutare dalle quote emesse dai bookmaker per stabilire quello che potrebbe succedere sui vari campi, iniziamo il nostro viaggio senza indugiare oltre.

PRONOSTICI SERIE B: ECCO LE MIGLIORI PARTITE

FOCUS PISA CESENA

Pisa Cesena per i pronostici Serie B è una delle partite più interessanti: abbiamo già parlato dei toscani, saldamente al comando della classifica ma anche con la sconfitta contro la Juve Stabia da smaltire e assimilare, la concorrenza al momento non molla e Pippo Inzaghi dovrà essere bravo a mantenere saldo il timone della barca. Il Cesena sta facendo vedere di poter puntare ai playoff con una rosa molto intrigante e certamente di qualità, nella quale bisogna segnalare come il classe 2003 Stiven Shpendi abbia già segnato 4 gol e potrebbe essere alla stagione del grande salto di qualità.

Per Pisa Cesena i pronostici Serie B emessi dalla Snai indicano nella capolista la squadra favorita, ma c’è comunque equilibrio perché il segno 1 per la vittoria del Pisa, che vale 2,30 volte quanto messo sul piatto, non è distante dal segno 2 per l’affermazione del Cesena, ipotesi questa che vi farebbe guadagnare 3,30 volte la somma che avrete pensato di investire sulla partita. Abbiamo infine l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,10 volte l’importo in palio sul match.

FOCUS CATANZARO MODENA

È sicuramente interessante parlare anche di Catanzaro Modena nei pronostici Serie B: si tratta di due squadre che sanno di poter puntare ai playoff, del resto i calabresi lo scorso anno, da neopromossi, si erano spinti fino alla semifinale ma per larghi tratti erano stati in corsa anche per la promozione diretta, oggi invece stanno faticando a tenere il ritmo e si trovano in zona retrocessione, con la necessità di alzare il volume. Lo stesso deve fare il Modena, che si trova poco più su in classifica ma cui manca la giusta continuità: sarà dunque una partita nella quale riscattarsi prontamente.

Secondo l’agenzia Snai che ha tracciato i pronostici Serie B c’è grande incertezza sull’esito del match, ma il Catanzaro è leggermente favorito: il segno 1 per la vittoria dei calabresi porta in dote una vincita che equivale a 2,70 volte la posta in palio, mentre il segno 2 che regola il successo del Modena vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte l’importo che avrete pensato di mettere sul tavolo. Infine, con questo bookmaker, il segno X per il pareggio ha un valore che ammonta a 2,95 volte la vostra giocata.