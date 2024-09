VIDEO MODENA SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Braglia la Sampdoria vince in trasferta per 3 a 1 contro il Modena come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la sfida non sembra iniziare nel modo migliore per i blucerchiati che si vedono infatti costretti a sostituire Romagnoli con Riccio già intorno al 5′ per colpa di un infortunio.

I liguri non demordono e chiamano in causa Gagno con Ioannou al 17′ ma i gialloblu reagiscono e si guadagnano pure loro un corner con Palumbo al 26′ prima di tornare a rischiare qualcosa sulle giocate di Tutino, su punizione al 42′, e di Coda, al 45′. Nel secondo tempo gli emiliani ripartono con il piede premuto sull’acceleratore e suonano la carica sollecitando Silvestri alla parata respingendo il pallone in angolo sulla conclusione di Dellavalle verso il 52′.

Nel finale i doriani sbloccano il risultato al 57′ con il colpo di testa vincente firmato da Ioannou su assist di Kasami e i geminiani rispondono cogliendo un palo al 62′ e falliscono una giocata con Caso al 72′. La Samp rimpiazza Vieira con Akinsamiro al 74′ a causa di un altro infortunio e Tutino sigla il raddoppio su suggerimento di Coda al 76′. I due si scambiano il favore con la rete di Coda dell’80’ e gli uomini di mister Bisoli accorciano solo il distacco all’84’ con il gol di Beyuku, ispirato da Palumbo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Duca al 40′ e Pergreffi al 60′ da un lato, Yepes all’8′, Benedetti al 10′, Ioannou al 60′, Coda al 67′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dal Ferraris in questa settima giornata del campionato cadetto permettono alla Sampdoria di raggiungere quota 8 nella classifica della Serie B così da agganciare il Modena, rimasto appunto fermo ad 8 punti.

