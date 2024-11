PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E PREVISIONI 14^ GIORNATA

Bisogna analizzare i pronostici Serie B perché il campionato cadetto ha riaperto le sue porte già con l’anticipo di ieri sera, e sabato 23 novembre torna a farci compagnia con altre partite della 14^ giornata. Un torneo questo che è ancora in fase di definizione: potremmo dire che il suo padrone sia il Pisa che ormai da tempo comanda la classifica, ma i nerazzurri comunque non sono ancora riusciti ad andare in fuga mentre appare decisamente più marcata la lotta per la promozione che è a tre, alle spalle del Pisa arrivano impetuosi Sassuolo e Spezia che hanno sempre la possibilità di operare il sorpasso e ridisegnare lo scenario.

DIRETTA/ Cittadella Cesena (risultato finale 0-2): Shpendi chiude i conti! (Serie B, 10 novembre 2024)

Anche in coda però le acque sono movimentate: il Frosinone è sempre ultimo ma ha ripreso a marciare pur se ancora a singhiozzi, in ogni caso ha rimesso qualcosa in discussione anche perché ci sono squadre che hanno rallentato la marcia, su tutte una Salernitana che ha anche cambiato allenatore approfittando della sosta per le nazionali. Dunque senza indugiare oltre andiamo a scoprire quello che potrebbe succedere sui vari campi facendoci aiutare dalle quote che sono state emesse dalle varie agenzie, prendendoci del tempo per leggere e valutare insieme i pronostici Serie B per la 14^ giornata.

Mantova Cremonese (risultato finale 1-0): il Mantova soffre ma vince (Serie B, 9 novembre 2024)

PRONOSTICI SERIE B: SASSUOLO SALERNITANA

L’analisi dei pronostici Serie B inizia con Sassuolo Salernitana: i neroverdi sono lanciatissimi e come già detto insidiano il primo posto del Pisa, in termini generali la squadra di Fabio Grosso ha assolutamente un valore da promozione ma bisognerà chiaramente vedere come procederà, intanto oggi impegno abbordabile contro una Salernitana che non sa più vincere e ha esonerato Giovanni Martusciello, togliendo Stefano Colantuono dal ruolo di direttore tecnico e richiamandolo in panchina per l’ennesima volta, questa davvero complicata perché al momento il rischio di finire in Serie C è concreto.

DIRETTA/ Brescia Cosenza (risultato finale 2-3): tre punti per i calabresi (Serie B, 9 novembre 2024)

I pronostici Serie B che sono stati emessi su questa partita ci dicono di un Sassuolo ovviamente favorito, con un segno 1 sulla sua vittoria che vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,70 volte quanto messo sul piatto e l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, che porta in dote un valore corrispondente a 3,70 volte la posta in palio, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno della Salernitana porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che ammonta a 4,75 volte quello che sarà stato l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA BRESCIA

Possiamo parlare anche di Juve Stabia Brescia con i pronostici Serie B: si tratta di una partita tra due squadre che esplorano la possibilità di ritrovarsi ai playoff ma che tra alti e bassi non sono ancora riuscite a fare il salto di qualità. Indicativo per esempio il cammino della Juve Stabia, che a un certo punto era quarta in classifica ma non vince dal 4 ottobre, adesso la sua graduatoria è diventata peggiore ma in ogni caso possiamo dire appunto che al Romeo Menti siano in palio punti soprattutto per la post season, attenzione al Brescia che ha le qualità giuste per fare anche meglio di quanto stia facendo ora.

L’agenzia Snai che ha fornito i pronostici Serie B assegnano un valore di 2,25 volte la giocata all’eventualità della vittoria della Juve Stabia: il segno 1 fa quindi delle vespe la squadra favorita oggi, per contro il segno 2 che regola l’opzione del successo del Brescia porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte quanto messo sul piatto, di fatto allora possiamo dire che sia una partita equilibrata anche in virtù della quota posta sul segno X per il pareggio, nello specifico 3,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.