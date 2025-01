PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLE PARTITE DELLA 21^ GIORNATA

Esaurita la sosta, i pronostici Serie B tornano a farci compagnia: il calendario ci dice che la 21^ giornata, la seconda nel girone di ritorno, si gioca tutta domenica 12 gennaio (con l’eccezione del posticipo Pisa Carrarese, un intrigante ritorno al Monday Night di un tempo) e dunque questo sarà un giorno davvero ricco in compagnia del campionato cadetto. Il Sassuolo si è laureato campione d’inverno con una grande striscia di risultati utili e punta con decisione quella promozione che era stata ampiamente programmata in estate; è minimo il vantaggio sul Pisa che non molla e ha vinto la grande sfida dell’Arena Garibaldi, ma c’è distanza rispetto alle inseguitrici.

Lo Spezia in particolar modo ha il compito di tenere a bada il resto del gruppo: i pronostici Serie B hanno confermato come le prime tre della classe abbiano viaggiato a una velocità diversa e possano andare in fuga, ma solo due di loro saliranno subito in Serie A mentre l’altra si dovrà accontentare dei rischiosi playoff, sempre che si giochino visto che al momento sono a rischio. Con i pronostici Serie B andiamo dunque ad analizzare le partite principali di questa 21^ giornata, come sempre ci faremo aiutare dalle quote che sono state emesse dai bookmaker e che, ricordiamo, sono in evoluzione costante rispetto alle giocate che arrivano.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA SASSUOLO

Il primo match di cui parliamo con i pronostici Serie B è Salernitana Sassuolo, quasi un testa-coda: 28 punti di differenza tra due squadre che la scorsa primavera sono retrocesse a braccetto, ma in questo momento il Sassuolo è l’unica reduce dalla Serie A che stia rispettando le consegne e, come già detto, sta volando. Discorso diverso per la Salernitana, che non trova pace: si è dimesso anche Stefano Colantuono, tre sconfitte nelle ultime quattro, vittoria che manca da parecchio tempo e terzultima posizione in classifica che oggi significherebbe seconda retrocessione consecutiva, e amarissimo ritorno in Serie C.

Naturalmente i pronostici Serie B forniti dalla Snai indicano nel Sassuolo la squadra favorita: abbiamo un valore di 1,85 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria della capolista, mentre il segno 1 che regola il successo della Salernitana vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,90 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,55 volte l’importo che investirete sulla partita dell’Arechi.

PRONOSTICI SERIE B: PALERMO MODENA

Decisamente interessante anche Palermo Modena nei pronostici Serie B: due squadre che attualmente sono ai margini della zona playoff dovendo recuperare, rispettivamente, due e tre punti dall’ottavo posto. Per i rosanero però il quadro attuale è più complesso: la squadra ha perso quattro delle ultime cinque e ha anche subito una brutta aggressione da parte di presunti tifosi, clima poco sereno e necessità di rialzare la testa mentre il Modena ha aperto una bella serie, vince pochissimo (appena cinque partite in 20 giornate) ma se non altro è riuscito ad abbandonare le posizioni pericolanti della classifica e adesso può davvero sperare nei playoff.

Secondo l’agenzia Snai il Palermo parte comunque con il vantaggio al Renzo Barbera: il valore posto sulla sua vittoria, regolata dal segno 1, vale esattamente la metà rispetto al segno 2 che identifica il successo del Modena, stiamo infatti parlando di quote da 2,00 e 4,00 volte la somma che deciderete di mettere in palio su questa sfida. Ovviamente dobbiamo citare anche l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con un guadagno che corrisponde a 3,05 volte la vostra giocata.