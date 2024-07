Pronostici Spagna Inghilterra/ Quote e previsioni sulla finale degli Europei 2024 (oggi 14 luglio)

PRONOSTICI SPAGNA INGHILTERRA, LE QUOTE SULLA FINALE

I pronostici su Spagna Inghilterra catalizzano l’attenzione degli appassionati nel giorno della finale degli Europei 2024, oggi domenica 14 luglio. Nel leggendario scenario dell’Olympiastadion di Berlino potremmo assistere al quarto trionfo europeo della Spagna oppure alla prima volta dell’Inghilterra: anche questo è un elemento da tenere in considerazione, ci sarà grande pressione sui britannici che vogliono finalmente spezzare il digiuno, è da capire se ciò si trasformerà in una spinta ulteriore oppure in un macigno difficile da sostenere.

I pronostici sulla finale degli Europei 2024 Spagna Inghilterra devono naturalmente tenere conto del fatto che in una sfida secca tutto è possibile, anche perché il livello delle rose a disposizione dei due c.t. Luis De la Fuente e Gareth Southgate è altissimo, però certamente finora ha convinto di più la Spagna, verosimilmente la migliore squadra di Euro 2024 in termini di qualità di gioco, un aspetto che indirizza i pronostici su Spagna Inghilterra, perché come vedremo fra poco le Furie Rosse sono favoriti nelle quote dei principali bookmakers.

PRONOSTICI SPAGNA INGHILTERRA, CHI È FAVORITO?

Prendiamo ad esempio l’agenzia Snai come nostro punto di riferimento circa i pronostici su Spagna Inghilterra e scopriamo come siano proprio gli iberici a partire favoriti, a maggior ragione dopo la bella vittoria contro la Francia in semifinale, che fa seguito all’altro successo di lusso nei quarti contro la Germania. Per tutti questi motivi, il segno 1 che identifica la vittoria della Spagna (formalmente padrona di casa) è quotata a 2,45 volte la posta in palio.

C’è poi l’ipotesi di un pareggio al triplice fischio finale, che ovviamente farebbe prolungare la partita di Berlino: è comunque un’ipotesi più che concreta, in questi Europei 2024 tante partite sono andate oltre i tempi regolamentari e un segno X anche oggi è quotato a 2,85. Infine, l’ipotesi meno probabile secondo Snai nei pronostici su Spagna Inghilterra è una vittoria dei britannici, che comunque appaiono in crescita e hanno vinto in rimonta la bella semifinale con l’Olanda. Ecco allora che il segno 2 varrebbe 3,60 volte la giocata, ipotesi certamente intrigante per gli scommettitori.

