Pronostico Formula 1, GP Gran Bretagna 2024/ Martini: “Verstappen è vulnerabile” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1, GP GRAN BRETAGNA: PARLA PIERLUIGI MARTINI (ESCLUSIVA)

Nuovo appuntamento con la Formula 1 col Gran Premio di Gran Bretagna 2024 sul circuito di Silverstone, un appuntamento classico per questo sport. Si arriva dopo il Gran Premio d’Austria, con l’incidente tra Lando Norris e Max Verstappen e la vittoria di George Russell sulla Mercedes davanti a Oscar Piastri su McLaren e Carlos Sainz su Ferrari. Un Gran Premio che si annuncia pieno di interesse, coi britannici Norris, Russell e Hamilton che vorranno fare grandi cose respirando l’aria di casa. La Ferrari vorrà tornare a fare cose importanti dopo un mese da incubo, Verstappen vorrà rafforzare la sua leadership nel Mondiale. Per il pronostico Formula 1 sul Gran Premio di Gran Bretagna 2024 abbiamo sentito Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Classifica Formula 1 2024/ Mondiale piloti e costruttori Gp Austria: Verstappen adesso a +81! (30 giugno)

Nel suo pronostico Formula 1, come vede questo Gran Premio di Gran Bretagna? Infuocato e combattuto, con tanti piloti e tante macchine che lotteranno per vincere.

Verstappen è pronto a rifarsi dopo la delusione dell’Austria? È così, Verstappen è un pilota istintivo, vuole sempre vincere, anche questa volta cercherà di essere il migliore, vincere il Gran Premio d’Inghilterra soprattutto dopo quello che è successo in Austria.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming: Russell beffa tutti! (Gp Austria 2024 oggi 30 giugno)

Cosa si attende dalla Ferrari? Mi aspetto una buona prova, Silverstone è il vero banco di prova per la Ferrari. La vittoria a Montecarlo conta poco. Montecarlo è un circuito anomalo, è una Ferrari in difficoltà che ora è la quarta forza del Mondiale dopo la McLaren e la Mercedes. Con tanti giornali che ormai paragonano Vasseur a Spalletti.

Norris e Hamilton correranno in casa, cosa potranno fare? Correranno in casa come Russell, punteranno anche loro a vincere. Norris viene dall’incidente in Austria, vorrà rifarsi. Russell e Hamilton punteranno a arrivare primi.

Che atmosfera si respira a Silverstone, circuito classico della Formula 1? Bellissima, c’è tanto pubblico in Inghilterra, in questo circuito la Formula 1 è di casa. Mi sono sempre trovato bene a Silverstone durante la mia carriera!

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche video streaming: Q3, Verstappen inarrestabile! GP Austria 2024 (oggi 29 giugno)

E’ sempre Verstappen il favorito per il Mondiale? Verstappen resta il favorito per il titolo ma ora è più vulnerabile, nella gara secca può essere battuto.

Pronostico secco, chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1? Punto su Russell, dovrebbe vincere lui a Silverstone.

Chi è il pilota rivelazione della stagione? Norris e Russell. (Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA