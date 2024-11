PRONOSTICO INTER NAPOLI, PARLA FABRIZIO BIASIN (ESCLUSIVA)

Primo match scudetto della stagione sarà Inter Napoli, domani sera a San Siro. Azzurri primi in classifica con 25 punti, nerazzurri secondi a 24. L’Inter viene dal successo in Champions con l’Arsenal, il Napoli dalla sconfitta in casa 0-3 con l’Atalanta. Due situazioni differenti con la squadra di Simone Inzaghi pronta a confermarsi e quella di Antonio Conte decisa a un riscatto immediato in campionato. Ci si aspetta una bella partita, molto combattuta: anche le scelte delle due panchine potrebbero rivelarsi decisive. Per il pronostico Inter Napoli abbiamo sentito Fabrizio Biasin in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Nel suo pronostico Inter Napoli, che partita sarà? Una partita molto attesa e molto complicata, tra le prime due squadre in classifica del campionato.

Sarà ancora la difesa il punto di forza dell’Inter come contro l’Arsenal? La difesa ha fatto bene con l’Arsenal ma non in tutto il campionato; quello che conterà sarà anche la fase offensiva e concretizzare tutte le azioni da gol che l’Inter ha sempre in partita.

Barella sarà l’uomo in più dell’Inter in quest’incontro? Barella è uno dei migliori centrocampisti d’Italia e d’Europa, un giocatore di grande valore, la sua presenza nell’Inter potrebbe quindi rivelarsi molto importante.

La classe di Lautaro Martinez potrebbe essere decisiva? Lautaro Martinez è il capitano, si è sbloccato a San Siro e potrebbe veramente essere decisivo per l’Inter.

Per il Napoli dopo la sconfitta con l’Atalanta quanto conterà questo match per lo scudetto? Conte difficilmente sbaglia due partite di seguito e dopo la sconfitta con l’Atalanta cercherà di caricare la sua squadra al massimo per quest’incontro con l’Inter.

McTominay potrebbe essere determinante? McTominay è stato uno dei giocatori più importanti arrivati in Italia nell’ultima sessione di mercato: è un centrocampista completo, forte sia in qualità, sia in quantità, un giocatore quindi di grande livello tecnico, in grado sempre di fare la differenza.

Qual è il suo pronostico Inter Napoli? Di pronostici non ne faccio assolutamente, posso solo dire che dovrebbe essere un incontro molto bello e

molto spettacolare. (Franco Vittadini)