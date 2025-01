Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, film su Rai 1 con Dennis Quaid e Kathryn Prescott

Giovedì 2 gennaio 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30, la commedia d’avventura Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, uscito sul grande schermo nel corso del 2019 con la regia di Gail Mancuso, molto attiva come regista di serie TV di successo e vincitrice di diversi premi soprattutto per Modern Family. Il film è basato su una sceneggiatura di Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, W. Bruce Cameron e Cathryn Michon.

La pellicola Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre è il sequel del primo film di grande successo Qua la zampa!, diretto da Lasse Hallström. I personaggi principali sono Trent, interpretato da Henry Lau, CJ, a cui dà vita Kathryn Prescott, e il cane Bailey, con la voce originale di Josh Gad.

Del cast di Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, fanno parte anche Dennis Quaid (qui con un ruolo minore, mentre era protagonista del primo film) e Marg Helgenberger, che interpretano rispettivamente i personaggi di Ethan e Hannah Montgomery, Betty Gilpin nei panni di Gloria Mitchell, Conrad Coates in quelli di Big Joe, Jake Manley che interpreta Shane e Johnny Galecki nelle vesti di Henry. Presenti anche Abby Ryder Fortson e Ian Chen, rispettivamente CJ e Trent giovani.

La trama del film Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre: una reincarnazione che si ripete con i figli e i nipoti

In Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre, Bailey, un cane incrocio tra un San Bernardo ed un pastore australiano, appartiene a Ethan, il suo padrone che vive felicemente in una fattoria nello stato del Michigan, insieme alla moglie Hannah, alla nuora Gloria, vedova di suo figlio Henry, e alla nipotina CJ a cui è molto affezionato.

Gloria però non ama i cani ed inoltre è una madre non molto attenta e sospettosa di natura, per cui sceglie di lasciare la casa insieme alla figlia CJ e di trasferirsi. Quando Ethan, poco dopo l’addio di Gloria, scopre che Bailey ha un tumore allo stomaco, prima che venga soppresso gli chiede di avere cura della nipotina quando avverrà una sua nuova reincarnazione.

Bailey rinasce, questa volta con le sembianze di Molly, una femmina di razza Beagle che fa parte di una nutrita cucciolata. Quando Molly riconosce CJ ormai ragazzina di 11 anni, decide di seguirla e la madre, anche se non contenta, permette a CJ di tenerla. Tra il cane e la ragazzina nasce subito un legame molto stretto, che si abbina a quello di Trent con Rocky, fratello di Molly. Quando la ragazzina scopre che la madre ha perso tutto il denaro lasciatole in eredità dal marito, e destinato proprio a lei, CJ che sognava di usare il denaro per raggiungere New York dove voleva avviare una carriera musicale, rimane molto delusa.

Quando CJ torna dai nonni, Ethan riconosce Bailey nelle sembianze di Molly e ancora una volta le raccomanda di proteggere la nipotina. Molly segue con grande impegno il suo compito e salva CJ quando si trova in una brutta situazione, ma allo stesso tempo muore. Lo spirito di Bailey torna a rinascere nel corpo di Big Dog, e successivamente in quello di Max, un piccolo yorkshire terrier che si prende cura di CJ.

Grazie lui la vita di CJ vira decisamente verso il positivo e si riconcilia con la madre, che nel frattempo è maturata nel corso degli anni. CJ trova anche l’amore e con questo il coraggio per cantare dal vivo. Il finale del film vede Max e CJ tornare dai nonni alla loro fattoria, con Ethan che capisce come Max sia ancora una volta la reincarnazione del suo cane Bailey e riesce a far capire questo anche alla sua nipote CJ.