Clima febbricitante in senso positivo in vista del ritorno questa sera – 9 gennaio 2025 – su Rai Uno di una delle fiction più entusiasmanti degli ultimi anni. Arriva in prima serata Un passo dal cielo 8 e milioni di appassionati si apposteranno questa sera davanti allo schermo per seguire il nuovo corso delle vicende narrate che durano ormai da oltre 10 anni. Ma quando finisce Un passo dal cielo 8?

In vista della prima puntata, potrebbe sembrare fin troppo presto per parlare del finale di stagione e di quando finisce Un passo dal cielo 8. Al contempo, proprio i fedelissimi, vorranno certamente già sapere per quante settimane potranno vivere le emozioni intense della fiction che da anni domina la scena su Rai Uno. Come anticipato, il calendario delle puntate parte da questa sera – 9 gennaio 2025 – e ci terrà compagnia per diverso tempo.

Un passo dal cielo 8, calendario delle puntate: ecco quando finisce la fiction di Rai Uno

Vediamo ora nello specifico, al netto di possibili pause per lasciare spazio ad ‘eccezioni’ nella programmazione, quando finisce Un passo dal cielo 8 e qual è il calendario delle puntate. Ben 4 episodi andranno ad intrattenere i telespettatori, senza interruzioni, nel corso del mese di gennaio:

Prima puntata 9 gennaio 2025

Seconda puntata 16 gennaio 2025

Terza puntata 23 gennaio 2025

Quarta puntata 30 gennaio 2025.

Finale di stagione Un passo dal cielo 8: la data slitta, ‘colpa’ di Sanremo 2025

Arriviamo così al mese di febbraio con ancora altre due puntate de Un passo dal cielo 8 prima di assaporare il finale di stagione. la quinta puntata andrà in onda il 6 febbraio 2025 ma per la conclusione dell’ottava stagione della fiction dovremo attendere ben due settimana. La fiction di Rai Uno lascerà infatti spazio al Festival di Sanremo e forse tale ‘pausa’ renderà ancora più intensa l’attesa per l’atto conclusivo. E quindi, ecco quando finisce Un passo dal cielo 8: il 20 febbraio 2025 è la data da segnare in rosso sul calendario!

Quinta puntata 6 febbraio 2025

Sesta puntata (finale di stagione) 20 febbraio 2025