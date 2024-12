QUANTO DURA LA PRIMA DELLA SCALA 2024?

I concerti di solito durano due ore, invece la Prima della Scala 2024 ha una durata di quattro ore. Per la precisione, stando a quanto indicato dal Teatro alla Scala di Milano, “La forza del destino” avrà una durata di 3 ore e 58 minuti circa, intervalli compresi. Il primo e secondo atto durano 80 minuti, poi scatta l’intervallo, che ha una durata di mezz’ora, segue il terzo atto per 60 minuti, poi una pausa di 30 minuti, quindi il quarto e ultimo atto di una durata di 38 minuti.

DIRETTA PRIMA DELLA SCALA 2024, LA FORZA DEL DESTINO/ Via con l'inno di Mameli poi l'opera di Verdi a Milano

Il sipario si alza alle 18, ma per chi non è nel capoluogo lombardo per l’evento mondano dell’anno, la diretta comincia 15 minuti prima. Sarà poi interessante capire quanto dureranno gli applausi che solitamente vengono riservati ai protagonisti. Ad esempio, l’anno scorso il Don Carlo di Verdi diretto sempre da Riccardo Chailly per inaugurare la passata stagione della Scala di Milano fu salutato con 13 minuti di applausi.

Anna Netrebko, chi è Leonora ne "La forza del destino" alla Prima alla Scala/ Fu ricevuta da Putin

DURATA PRIMA ALLA SCALA E APPLAUSI

A proposito del Don Carlo, anche la Prima della Scala dell’anno scorso ebbe una durata di quattro ore, ma non è stato sempre così. Ad esempio, il Boris Godunov di Modest Musorgskij ebbe una durata di 2 ore e 50 minuti, quindi poco più di un’ora in meno rispetto alla prima odierna. Oltre tre ore per il Macbeth di Verdi nel 2021, “solo” tre ore invece nel 2020, ma quella fu una Prima della Scala fuori dagli schemi, a causa della pandemia Covid. Infatti, fu a porte chiuse, solo in diretta tv.

Una veste inedita, con i contagi che si diffondevano. Quindi, si dovette rinunciare alla rappresentazione della Lucia di Lammermoor di Donizetti con la regia di Yannis Kokos, per rimpiazzare la tradizione dell’opera lirica con uno spettacolo di musica e danza curato da David Livermore. Invece, non si discosta di molto la durata Prima della Scala degli applausi, che di solito si attesta sui 12-13 minuti, come accaduto negli ultimi anni. La Tosca del 2019 fu un trionfo con 16 minuti di applausi e l’ovazione per il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Riccardo Chailly, chi è il direttore d'orchestra del Teatro alla Scala di Milano/ Una famiglia di musicisti