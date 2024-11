Quincy Jones e la vita privata: il primo matrimonio e la prima figlia

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Quincy Jones, il celebre produttore e musicista americano scomparso all’età di 91 anni nella sua casa a Bel Air, in California, circondato dall’affetto della sua famiglia. Pilastro della musica jazz e della black music, viene ricordato come uno dei più importanti produttori musicali e televisivi della storia: tra i suoi più celebri album prodotti spicca senza dubbio Thriller di Michael Jackson, ma è anche stato produttore esecutivo della fortunata serie tv Willy il principe di Bel-Air.

Parallelamente ad una carriera frenetica e ricca di grandi successi, Quincy Jones ha avuto anche una vita privata decisamente movimentata e segnata da numerose storie d’amore: il produttore, infatti, è stato sposato per 3 volte, ha avuto altre due importanti relazioni e in totale è diventato padre di ben 7 figli. Il primo matrimonio risale agli anni ’50: era il 1957 quando il produttore convolò a nozze con Jeri Caldwell, da cui ha avuto la prima figlia Jolie Jones Levine, per poi separarsi nel 1966.

Proseguendo con la sua vita privata, Quincy Jones ha celebrato il suo secondo matrimonio nel 1967 al fianco di Ulla Andersson: con lei ha avuto altri due figli, Martina Jones e Quincy Jones III, sino alla separazione nel 1974. Uno dei suoi più celebri matrimoni è però arrivato nel 1974 al fianco di Peggy Lipton, popolare attrice americana ricordata soprattutto per aver recitato nella serie tv Mod Squad e nella saga de I segreti di Twin Peaks: i due hanno fatto coppia fissa fino al 1990, anno della separazione, e dal loro matrimonio sono nate due figlie, Kidada e Rashida Jones, entrambe attrici di professione.

Dopo 3 matrimoni e 5 figli, Quincy Jones ha vissuto altre due importanti storie d’amore. La prima è quella con Carol Reynolds, dalla quale è nata la sesta figlia Rachel Jones, la seconda e ben più celebre è quella con l’attrice e modella tedesca Nastassja Kinski, figlia dell’attore Klaus Kinski, con la quale ha avuto la settima figlia Julia Kenya Miambi Sarah Jones nel 1993: la coppia rimase insieme dal 1991 al 1995.